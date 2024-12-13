Ankara'da Suya Yüzde 30 Zam! Karar ABB Meclisi'nden Geçti: İşte Yeni Tarife...
ABB Meclisi toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla; su tarifesinde yüzde 30,2 oranında artış yapılarak yeni ücret 35 TL olarak belirlendi. Zamlı tarife, 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, su tarifesinde artış yaptı. Yapılan yeni düzenleme ile "su+atık su bedeli" yüzde 30,2 oranında artışla 35 TL oldu.
Ankara'da sosyal yardım alan vatandaşlar için 10 metreküpe kadar kullanımlarda 1 metreküp suyun fiyatının 1 lira olarak ücretlendirilmesine, şehit ve gazi aileleri, engelliler ve üniversite öğrencilerinin ise yüzde 50 oranındaki indirimden faydalanmasına devam edilecek.
Karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak.
Kaynak: ANKA