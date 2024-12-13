Ankara'da Suya Yüzde 30 Zam! Karar ABB Meclisi'nden Geçti: İşte Yeni Tarife...

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, su tarifesinde artış yaptı. Yapılan yeni düzenleme ile "su+atık su bedeli" yüzde 30,2 oranında artışla 35 TL oldu.

Ankara'da sosyal yardım alan vatandaşlar için 10 metreküpe kadar kullanımlarda 1 metreküp suyun fiyatının 1 lira olarak ücretlendirilmesine, şehit ve gazi aileleri, engelliler ve üniversite öğrencilerinin ise yüzde 50 oranındaki indirimden faydalanmasına devam edilecek.

Karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak.

Kaynak: ANKA