Ankara'da Suya Yüzde 30 Zam! Karar ABB Meclisi'nden Geçti: İşte Yeni Tarife...

ABB Meclisi toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla; su tarifesinde yüzde 30,2 oranında artış yapılarak yeni ücret 35 TL olarak belirlendi. Zamlı tarife, 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak.

Ankara'da Suya Yüzde 30 Zam! Karar ABB Meclisi'nden Geçti: İşte Yeni Tarife...

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, su tarifesinde artış yaptı. Yapılan yeni düzenleme ile "su+atık su bedeli" yüzde 30,2 oranında artışla 35 TL oldu.

Ankara'da sosyal yardım alan vatandaşlar için 10 metreküpe kadar kullanımlarda 1 metreküp suyun fiyatının 1 lira olarak ücretlendirilmesine, şehit ve gazi aileleri, engelliler ve üniversite öğrencilerinin ise yüzde 50 oranındaki indirimden faydalanmasına devam edilecek.

Karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak.

Kaynak: ANKA

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