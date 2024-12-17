Ağrı'nın Dev Şirketi İflas Bayrağını Çekti! Petrolde Bölgenin Öncüsüydü

Ağrı merkezli faaliyet gösteren Asal Petrol İnşaat Gıda Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Şirketin başvurusunu değerlendiren Ağrı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, firmaya 1 yıl 15 gün kesin mühlet tanıdı.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Ağrı'nın Dev Şirketi İflas Bayrağını Çekti! Petrolde Bölgenin Öncüsüydü

Küresel ekonomik krizin Türkiye üzerindeki etkileri derinleşirken, Asal Petrol, mali sıkıntılar ve finansman sorunları nedeniyle konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme, şirketin ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi ve borçlarını yeniden yapılandırabilmesi amacıyla süreci başlattı.

KESİN MÜHLET TARİHİ BAŞLADI

Mahkemenin ilanına göre, şirketten alacağı olan kişilerin 15 gün içinde belirtilen adrese başvurarak alacaklarını bildirmeleri gerekiyor. Alacak bildirimi sırasında borcun dayanağını gösteren belgelerle birlikte başvuruların bizzat veya vekil aracılığıyla yapılması şartı bulunuyor.

Ağrı'nın Dev Şirketi İflas Bayrağını Çekti! Petrolde Bölgenin Öncüsüydü - Resim : 1

ŞİRKET ALACAKLARINA ÖNEMLİ UYARI

Ağrı Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Asal Petrol için tanınan kesin mühlet, 11 Aralık 2024 itibarıyla başladı. Şirketin alacaklıları, belirlenen süre içinde alacaklarını, konkordato komiser heyetinin geçici ofisine başvurarak bildirebilecek.

İcra ve İflas Kanunu kapsamında yapılan düzenlemelere göre, alacakların faiz işleyebileceği son tarih olarak 10 Temmuz 2024 belirlendi. Konkordato projesine uygun olarak hazırlanacak bildirimlerde, alacakların belgelerle desteklenmesi ve detaylı bir hesap dökümünün sunulması zorunlu tutuldu.

Ağrı'nın Dev Şirketi İflas Bayrağını Çekti! Petrolde Bölgenin Öncüsüydü - Resim : 2

Mahkeme ilanında şu hususlara dikkat çekildi:

  • Alacaklarını bildirmeyen kişiler, konkordato projesi müzakerelerine katılamayacak.
  • Alacak kaydı sırasında borcun dayanağı, doğum tarihi ve varsa vade tarihinin açıkça belirtilmesi gerekiyor.
  • Bildirilmeyen alacaklar, yalnızca bilançoda kayıtlı olmaları halinde dikkate alınacak.
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