Karadeniz'in Gözdesiydi, Sivas'a Bağlandı: Adı da Merkezi de Değiştirildi
Sivas’ın Karadeniz bölgesinde yer alan Suşehri ilçesi, son dönemde sosyal medyada sıkça paylaşılan doğal güzellikleri ve tarımsal üretimiyle ilgi odağı oldu. Özellikle ilçede yetiştirilen somon balıklarının Rusya’ya ihraç edilmesiyle gündeme gelen Suşehri, tarihsel geçmişiyle de merak konusu haline geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarih boyunca farklı isimlerle anılan Suşehri’nin ilk adının ne olduğu konusunda çeşitli kaynaklarda dikkat çekici bilgiler yer alıyor. İlçenin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Suşehri’nin tarihsel adı Luvi dilinden türeyen Adra kelimesine dayanıyor. Bu kelime, “ana tanrıçanın eşi” anlamına gelirken, zaman içinde bölgedeki dil değişimleriyle birlikte Rumca Andreas, Türkçe’de ise Andıras, Enderes ve Endires gibi formlara evrilmiş. Bu dönüşüm sonucunda ilçe, bugünkü Suşehri adını almıştır.
İLÇE MERKEZİ DE BAŞKAYDI
Tarihsel belgeler, Suşehri’nin yalnızca isminin değil, aynı zamanda ilçe merkezinin de değiştiğini gösteriyor. Sivas Valiliği’nin yayımladığı arşiv bilgilerinde, 1865 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan vilayet düzenlemeleriyle Suşehri bugünkü statüsüne kavuştu.
O dönemde Karadeniz'in öncü vilayetlerinden Şebinkarahisar sancağı Trabzon’dan alınarak Sivas vilayetine bağlandı. Bu kapsamda Suşar (günümüzde Gölova) ve Akşar Subaşılıkları kaldırıldı, yerine Endres köyünde yeni bir ilçe teşkilatı kurularak buraya Suşehri adı verildi.
EMEKLİLER VE ÖĞRENCİLERİN TERCİHİ OLDU
Suşehri, sakin yapısı ve doğayla iç içe yaşam koşullarıyla özellikle emekliler ve öğrenciler için cazip bir yerleşim alanı sunuyor. İlçede yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Timur Karabal Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, büyük şehirlerde karşılaşılan barınma ve yaşam maliyetlerinin çok altında eğitim hayatlarını sürdürebiliyor. Aynı şekilde İstanbul gibi büyük kentlerden göç eden emekliler, Suşehri’nde huzurlu ve sade bir yaşamın tadını çıkarıyor.
DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Suşehri yalnızca tarihiyle değil, aynı zamanda doğasıyla da göz kamaştırıyor. İlçenin en çok öne çıkan bölgeleri arasında Yalnızbağlar Mahallesi, Gökçekaş, Solak Köyü, Yeni Köy ve Karşıyaka Mahallesi yer alıyor. Özellikle Karşıyaka Tabiat Parkı, yeşilin ve temiz havanın iç içe geçtiği yapısıyla doğaseverlerin uğrak noktası haline gelmiş durumda.