Karadeniz'in Gözdesiydi, Sivas'a Bağlandı: Adı da Merkezi de Değiştirildi

EMEKLİLER VE ÖĞRENCİLERİN TERCİHİ OLDU

Suşehri, sakin yapısı ve doğayla iç içe yaşam koşullarıyla özellikle emekliler ve öğrenciler için cazip bir yerleşim alanı sunuyor. İlçede yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Timur Karabal Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, büyük şehirlerde karşılaşılan barınma ve yaşam maliyetlerinin çok altında eğitim hayatlarını sürdürebiliyor. Aynı şekilde İstanbul gibi büyük kentlerden göç eden emekliler, Suşehri’nde huzurlu ve sade bir yaşamın tadını çıkarıyor.