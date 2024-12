Afyonkarahisar'ın Tarım Devi Daha Fazla Dayanamadı! Mahkemeden Konkordato Kararı

Şirketin, özellikle Afyon'daki üreticilerle iş birliği içinde olduğu belirtilirken, Afyonkarahisar 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Afsüt'ün mal varlığını koruma altına almak amacıyla 1 yıllık geçici mühlet kararı verdi.

Ekonomik dalgalanmaların etkisiyle ödeme zorlukları yaşayan Afsüt, konkordato başvurusunu mahkemeye iletti. Mahkeme, firmanın talebini kabul ederek, geçici süre kararı aldı.

GEÇİCİ KOMİSER ATANDI

Konkordato sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için mahkeme, geçici komiserler atadı. Komiser, firmanın mali durumunu inceleyerek raporlar hazırlayacak ve sürecin denetimini sağlayacak.

Afyonkarahisar 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Afsüt'ün konkordato talebiyle ilgili nihai kararını 1 yıl sonra verecek.

T.C.

AFYONKARAHİSAR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO: 2024/527 Esas

İLAN

Davacılar, HALİDE DİYAR, AFSÜT AFYON HAYVANCILIK SÜT VE ET ÜRÜNLERİ İNŞAATÇILIK MAKİNA ENERJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET İHRACAT İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Mahkememizin 02/12/2024 tarihli duruşma ara kararı ile; 2004 S.İİK.nin 289/3. maddesi gereğince, Halide Diyar ve Afyonkarahisar Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, 14874 Ticaret Sicil nolu, Afsüt Afyon Hayvancılık Süt ve Et Ürünleri İnşaatçılık Makina Enerji Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret İhracat İthalat Limited Şirketine 02/12/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 YIL SÜREYLE KONKORDATO KESİN MÜHLETİ VERİLMESİNE karar verilmekle Alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesi gerektiren bir hal bulunmadığını, delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato kesin mühlet kararının kaldırılmasını isteyebilecekleri, Şirketlerin yönetim organlarının ve tüm eylem ve işlemleri ile davacı gerçek kişilerin tüm eylem ve işlemlerinin Mahkememizce görevlendirilen komiser kurulu görevinin, kesin mühlet kararı sonuçları ile birlikte İİK 288. Mad uyarınca ilan olunur.