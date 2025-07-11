Dünyanın En Kalabalık 20 Ülkesi Açıklandı: İşte Türkiye'nin Sıralaması

TÜRKİYE 85 MİLYON KİŞİYLE 18. SIRADA YER ALDI

2024 verilerine göre Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin 944 olarak kaydedildi. Bu veriyle Türkiye, dünyanın en kalabalık ülkeleri listesinde 18. sırada yer aldı. Türkiye’nin hemen ardından 84 milyon 552 bin 242 kişiyle Almanya, 71 milyon 668 bin 11 kişiyle ise Tayland geldi.

İLK 20 SIRALAMASINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER

TÜİK’in derlediği listeye göre en kalabalık 20 ülke ve tahmini nüfusları şöyle:

1. HİNDİSTAN

Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2024 yılında en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 450 milyon 935 bin 791 kişi ile Hindistan oldu.

2. ÇİN

Verilere göre Hindistan'ı, 1 milyar 419 milyon 321 bin 278 kişi ile Çin izledi.