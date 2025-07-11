Dünyanın En Kalabalık 20 Ülkesi Açıklandı: İşte Türkiye'nin Sıralaması
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü dolayısıyla paylaştığı bültende, Birleşmiş Milletler verilerinden derlediği 2024 yılına ait dünya nüfusu sıralamasını kamuoyuyla paylaştı. Listede Türkiye’nin yeri de belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından her yıl 11 Temmuz’da kutlanan Dünya Nüfus Günü kapsamında yayımlanan güncel verilere göre, 2024 yılında dünyanın en kalabalık ülkesi 1 milyar 450 milyon 935 bin 791 kişiyle Hindistan oldu.
Hindistan'ı 1 milyar 419 milyon 321 bin 278 kişilik nüfusuyla Çin izlerken, listenin 3. sırasında ise 345 milyon 426 bin 571 kişiyle Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. Bu üç ülke, dünya toplam nüfusunun yaklaşık %39,4’ünü oluşturdu.
TÜRKİYE 85 MİLYON KİŞİYLE 18. SIRADA YER ALDI
2024 verilerine göre Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin 944 olarak kaydedildi. Bu veriyle Türkiye, dünyanın en kalabalık ülkeleri listesinde 18. sırada yer aldı. Türkiye’nin hemen ardından 84 milyon 552 bin 242 kişiyle Almanya, 71 milyon 668 bin 11 kişiyle ise Tayland geldi.
İLK 20 SIRALAMASINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER
TÜİK’in derlediği listeye göre en kalabalık 20 ülke ve tahmini nüfusları şöyle:
1. HİNDİSTAN
Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2024 yılında en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 450 milyon 935 bin 791 kişi ile Hindistan oldu.
2. ÇİN
Verilere göre Hindistan'ı, 1 milyar 419 milyon 321 bin 278 kişi ile Çin izledi.
3. ABD
Hindistan'ın 1, Çin'in 2 olduğu listede 3. sırayı 345 milyon 426 bin 571 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri aldı. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 39,4'ünü oluşturdu.
4. ENDONEZYA
4. sırada olan Endonezya'nın 2024 nüfusunun 283 milyon 487 bin 931 kişi olduğu tahmin ediliyor.
5. PAKİSTAN
5. sırada olan Pakistan'ın 2024 nüfusu ise 251 milyon 269 bin 164 kişi olarak tahmin ediliyor.
6. NİJERYA
Nüfus: 232 milyon 679 bin 478 kişi
7. BREZİLYA
Nüfus: 211 milyon 998 bin 574 kişi
8. BANGLADEŞ
Nüfus: 173 milyon 562 bin 364 kişi
9. RUSYA
Nüfus: 144 milyon 820 bin 423 kişi
10. ETİYOPYA
Nüfus: 132 milyon 59 bin 768 kişi
11. MEKSİKA
Nüfus: 130 milyon 861 bin 7 kişi
12. JAPONYA
Nüfus: 123 milyon 753 bin 41 kişi
13. MISIR
Nüfus: 116 milyon 538 bin 258 kişi
14. FİLİPİNLER
Nüfus: 115 milyon 843 bin 670 kişi
15. KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ
Nüfus: 109 milyon 276 bin 265 kişi
16. VİETNAM
Nüfus: 100 milyon 987 bin 687 kişi
17. İRAN
Nüfus: 91 milyon 567 bin 738 kişi
18. TÜRKİYE
Nüfus: 85 milyon 664 bin 944 kişi
19. ALMANYA
Nüfus: 84 milyon 552 bin 242 kişi
20. TAYLAND
Nüfus: 71 milyon 668 bin 11 kişi