AKP Kulisleri Bu Rakamları Konuşuyor: En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Türkiye'de 16 milyon emekli arasında yaklaşık 4 milyon emekli yaşamını "en düşük maaş" ile sürdürüyor. En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla 2025'te maaşlara gelecek net zam belli olacak.

Memur ve emekli maaş zamlarına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremesek de bu doğrultuda istikrarlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Önümüzde asgari ücret, memur ve emekli maaşları gibi kritik kararlar var. Meyvelerini toplamaya başladığımız ekonomi programını bozmayacak şekilde sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz" demişti.

AKP kulislerine göre, emeklilere yüzde 15,5-16,5 arasında bir zam yapılacağı tahmin ediliyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AKP kulislerinde ve hükûmette tartışılan öneriler arasında en fazla öne çıkanı en düşük emekli aylığının 13 bin 500 liranın altına düşmemesi.

Kulislerde, maaşları 12 bin 500 liraya tamamlananların maaş artışının, kök maaş üzerinden değil, 12 bin 500 lira üzerinden yapılmasına yönelik öneri de tartışılıyor. Bu öneri kabul görürse, kök maaşı 7.400 lira bile olsa, en düşük emekli aylığı olan 12 bin 500 lira baz alınarak, altı aylık enflasyon oranında artış gündeme gelecek. Böylece, şu anda 3 milyon 718 bin emeklinin 12 bin 500 lira olan emekli aylığı, 14 bin 500 liraya kadar çıkabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi