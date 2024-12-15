Türkiye'nin Dev Şirketi El Değiştirdi! Cevahir Holding'den Büyük Hamle, Gözler Turkcell'de
Türkiye şirketler piyasasında dikkat çeken bir satış gerçekleşti. Çukurova Holding ve MV Holding ortaklığında kurulan, 2015 yılından bu yana MV Holding’in ana hissedarı olduğu KVK, Cevahir Holding’e devredildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Sektör kaynaklarına göre MV Holding, KVK’nın satışı konusunda Cevahir Holding ile anlaşmaya vardı. Satış detaylarına ilişkin rakamların ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Türkiye şirketler piyasasında önemli bir el değişim yaşandı. Teknoloji distribütörlerinden KVK, Cevahir Holding’e satıldı. Çukurova Holding ve MV Holding ortaklığında 1993’te kurulan, 2015’ten bu yana MV Holding’in ana hissedar olduğu KVK’nın yeni sahibi Cevahir Holding oldu.
SATIŞ ANLAŞMASININ DETAYLARI AÇIKLANACAK
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MV Holding, KVK’nın satışı konusunda Cevahir Holding ile anlaşmaya vardı. Satış bedelinin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
TURKCELL’DEN STRATEJİK HAMLE
Satış sonrası dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Turkcell, distribütörlük konusunda KVK ile çalışmaya karar verirken, GENPA ile olan distribütörlük ilişkisini sonlandırdı. Bu karar, KVK’nın sektördeki etkisini daha da artıracağı yorumlarına yol açtı.
TÜRKİYE’NİN KÖKLÜ TEKNOLOJİ DİSTRİBÜTÖRÜ
KVK, 1993 yılında Çukurova Holding ve MV Holding ortaklığında kuruldu. 2015’te MV Holding’in ana hissedar olmasıyla şirketin büyüme süreci hız kazandı. Samsung, Apple, LG, Sony, Asus, Huawei, Lenovo gibi dünyaca ünlü markaların distribütörlüğünü yapan KVK, bugüne kadar 30 milyondan fazla cep telefonu satışı gerçekleştirdi.
KVK, Türkiye genelinde 1500’ün üzerinde iş ortağı aracılığıyla ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor. Cep telefonu satışlarının yanı sıra SIM kart ve kontör kart gibi mobil ürünlerle de sektörde önemli bir konuma sahip olan şirket, el değiştirmesiyle birlikte yeni bir büyüme sürecine hazırlanıyor.