Türkiye'nin Dev Şirketi El Değiştirdi! Cevahir Holding'den Büyük Hamle, Gözler Turkcell'de

SATIŞ ANLAŞMASININ DETAYLARI AÇIKLANACAK

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MV Holding, KVK’nın satışı konusunda Cevahir Holding ile anlaşmaya vardı. Satış bedelinin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

TURKCELL’DEN STRATEJİK HAMLE

Satış sonrası dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Turkcell, distribütörlük konusunda KVK ile çalışmaya karar verirken, GENPA ile olan distribütörlük ilişkisini sonlandırdı. Bu karar, KVK’nın sektördeki etkisini daha da artıracağı yorumlarına yol açtı.