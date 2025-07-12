Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Atama Kararları Resmi Gazete'de

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12 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, çeşitli kurumlara yeni atamalar yapıldı ve bazı isimler görevden alındı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) Başkanlığına yeniden Fatin Rüştü Karakaş atandı.

2025/252 sayılı karar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu Başkanlığı'na Fatin Rüştü Karakaş atanırken, kurul üyeliğine de Yusuf Öksüzömer getirildi.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2025/254 sayılı karara göre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar görevden alındı. Boşalan bu göreve, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren atandı.

ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANLIĞI

2025/253 sayılı karara göre, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir görevden alındı. Yerine Esma Ersin atandı.

Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet üyeliklerine seçilen isimler ise şöyle:

Kaynak: Haber Merkezi