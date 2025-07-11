Faciadan Dönüldü: İstanbul'un Göbeğinde Cayır Cayır Yandı!

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İstanbul Zincirlikuyu alt geçitte Beşiktaş-Sarıyer hattında sefer yapan 40B numaralı İETT otobüsünde yangın çıktı. Motor bölümünden yükselen alevler kısa sürede tüm aracı sararken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangını aynadan fark eden otobüs şoförü Hamit Tütüncü, yolcuları hızla tahliye etti. Tütüncü, yangına iki yangın tüpüyle müdahale ettiğini ancak başarılı olamadığını belirtti. "Arkada duman gördüm, yolcuları tahliye ettim. Alev çıkmaya başladı. 2 yangın tüpü boşalttım, yetmedi" diyerek yaşadığı anları anlattı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi alt geçitte güvenlik önlemi alarak yangına müdahale etti. Yoğun çabalar sonucu yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı.

Otobüste büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yanan otobüsün kaldırılmasının ardından alt geçitte trafik yeniden normale döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA-İHA