Kanlı Görüntüyü Annesine Göndermişti: Diş Hekimini Öldüren Sanıktan Akılalmaz Savunma

İzmir'de diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez'i öldüren sanık Mustafa Ercan hakim karşısına çıktı. Ercan, Düşmez'i kazayla başından vurduğunu iddia etti. Öte yandan Düşmez'in annesine gönderdiği kanlı videoyu da yanlışlıkla gönderdiğini ifade etti.

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Kanlı Görüntüyü Annesine Göndermişti: Diş Hekimini Öldüren Sanıktan Akılalmaz Savunma
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İzmir'in Alsancak semtinde, diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez'in silahla öldürülmesine ilişkin davada sanık Mustafa Ercan ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan Ercan, cinayeti tartışma sırasında "kazayla" işlediğini öne sürdü.

GÖRÜNTÜYÜ ANNESİNE GÖNDERDİ

Olay, 21 Şubat'ta Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, eski iş ortağı olan Düşmez'in evine giden Ercan, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Düşmez'in başına tabancayla ateş etti. Kanlar içindeki Düşmez'in görüntüsünü telefonla kaydeden Ercan, videoyu annesine gönderip olay yerinden kaçtı. Düşmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kanlı Görüntüyü Annesine Göndermişti: Diş Hekimini Öldüren Sanıktan Akılalmaz Savunma - Resim : 1

SAVUNMASINDA NE DEDİ?

Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık Ercan, Düşmez'in kendisini uyuşturucuya alıştırdığını ve iş hayatlarını mahvettiğini iddia etti. Olay günü, aralarındaki maddi kayıpları konuşmak üzere bir araya geldiklerini belirten Ercan, sesler duymaya başladığını ve halüsinasyon gördüğünü öne sürdü. Ercan, "Amacım ayağına ateş etmekti ama eğilince kurşun başına isabet etti" dedi. Ölen kişinin görüntüsünü annesine yanlışlıkla gönderdiğini savundu.

Kanlı Görüntüyü Annesine Göndermişti: Diş Hekimini Öldüren Sanıktan Akılalmaz Savunma - Resim : 2

İDDİALARA TEPKİ

Duruşmada söz alan Mehmet Emrah Düşmez'in annesi Aysel Düşmez, oğlunun suçsuz olduğunu belirterek sanıktan şikayetçi oldu. Tanık olarak dinlenen sanığın eski eşi A.A. ise, "Emrah benim yuvamın yıkılmasına neden oldu. Uyuşturucu yüzünden boşandım. Emrah, eşimden ve işyerinden milyonlarca lira aldı" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Ercan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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Kaynak: DHA

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