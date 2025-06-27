14.Kattaki Dehşetten Cinayet Çıktı, Sevgilisinden Şeyma’ya Korkunç Plan! Darp, Uyuşturucu, Takip... Her Detay Kan Dondurdu

Ankara’da sevgilisiyle yaşadığı sitede 14.kattan aşağı düşerek hayatını kaybeden, intihar ettiği iddia edilen Şeyma Gökçe’yi sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı. Pencere parmak izleri bulunan Hüseyin Uyucu’nun sevgilisine uyuşturucu içirdiği, mutfak balkonundan aşağı attığı bildirildi. İşte kan donduran olayın perde arkası ve yürek yakan detayları…

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14.Kattaki Dehşetten Cinayet Çıktı, Sevgilisinden Şeyma’ya Korkunç Plan! Darp, Uyuşturucu, Takip... Her Detay Kan Dondurdu
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Ankara'nın Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi’nde 15 Mart günü saat 19.30 sıralarında 14.kattan aşağı düşerek hayatını kaybeden 31 yaşındaki Şeyma Gökçe’nin ‘şüpheli ölümünün’ cinayet olduğu ortaya çıktı.

Sabah’tan Kerim Cengil’in haberine göre, Kuzey Irak gazisi sevgilisi Hüseyin Uyucu'nun 14'üncü katındaki dairesinden aşağı düşen fizyoterapist Şeyma’nın kanında uyuşturucu madde bulundu.

14.Kattaki Dehşetten Cinayet Çıktı, Sevgilisinden Şeyma’ya Korkunç Plan! Darp, Uyuşturucu, Takip... Her Detay Kan Dondurdu - Resim : 1

İNTİHAR DEDİLER CİNAYET ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Hüseyin Uyucu'nun sevgilisine uyuşturucu içirdiğini, direnci kırılan genç kadını mutfak balkonundan aşağı attığına kanaat getirdi. Deliller ışığında cinayet şüphesi kesinlik kazandı.

SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Şeyma'nın düştüğü pencerede parmak izleri tespit edilen sevgilisi Hüseyin Uyucu çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Sincan L Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Uyucu hakkında hazırlanan iddianamede ise "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

14.Kattaki Dehşetten Cinayet Çıktı, Sevgilisinden Şeyma’ya Korkunç Plan! Darp, Uyuşturucu, Takip... Her Detay Kan Dondurdu - Resim : 2

DARP, UYUŞTURUCU, TAKİP…

Hayatını kaybeden Şeyma Gökçe'nin annesi Günnur Çağlar, Hüseyin Uyucu’nun kızını uyuşturucuya alıştırdığını, tatilde darp ettiğini, telefonuna program yükleyip baskı kurduğunu iddia etti.

14 YAŞINDA İSTİSMARA UĞRAMIŞ

Kızının 14 yaşındayken cinsel istismara uğradığını söyleyen anne, girdiği ruhsal bunalım nedeniyle 2010 ve 2018'de iki kez evden kaçtığını, yaptığı evliliği 2023 yılında noktaladığını, 2018'de polis okuluna gidip elendiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da 15 Mart günü saat 19.30 sıralarında köpeklerini gezdirmek için sitede dolaşan bir çift yerde hareketsiz yatan Şeyma Gökçe’yi fark ederek polisi aradı.

14. kattaki daireye çıkan ekipler kapıyı açan olmayınca içeri çilingir yardımıyla girdi. Yatakta uyurken bulunan sevgilisi Hüseyin Uyucu, Şeyma'nın düşüşünden haberinin olmadığını iddia etti.

Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda Sözleşmeli Er olarak görevliyken Haziran 2022'de Kızay Irak'ta mayına bastığı için bir bacağını kaybettiğini kaydeden gazi Hüseyin Uyucu, o gün Şeyma ile kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını, ardından ilaç alıp uyuduğunu ve kız arkadaşının nasıl düştüğünü bilmediğini, birbirilerini sevdiklerini ve evlilik planları yaptıklarını öne sürdü.

14.Kattaki Dehşetten Cinayet Çıktı, Sevgilisinden Şeyma’ya Korkunç Plan! Darp, Uyuşturucu, Takip... Her Detay Kan Dondurdu - Resim : 3

SON MESAJI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Şeyma Gökçe'nin olaydan bir gün önce annesi Günnur Gökçe ile mesajlaştığı ortaya çıkmıştı. Şeyma Gökçe'nin, 'Nasıl geçiyor hayat?' diye soran annesine 'Çok güzel' yanıtını verdiği ve kalp emojisi gönderdiği öğrenilmişti.

Şeyma'nın Şüpheli Ölümünde Kahreden Detaylar! Bir Gün Önce Annesine Attığı Mesaj Ortaya ÇıktıŞeyma'nın Şüpheli Ölümünde Kahreden Detaylar! Bir Gün Önce Annesine Attığı Mesaj Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: Sabah

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Şeyma Gökçe Ankara
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