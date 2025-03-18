Şeyma'nın Şüpheli Ölümünde Kahreden Detaylar! Bir Gün Önce Annesine Attığı Mesaj Ortaya Çıktı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 31 yaşındaki Şeyma Gökçe, yaşadığı apartmanın 14. katından 'düşerek' hayatını kaybetti. Şeyma'nın düştüğü pencerede erkek arkadaşı Hüseyin Uyucu'nun parmak izi tespit edildi. Anne Günnur Gökçe ise Hüseyin Uyucu'nun kızına şiddet uyguladığını söyledi. Öte yandan Şeyma'nın olaydan bir gün önce annesine "Hayat çok güzel" mesajı attığı ortaya çıktı.

Şeyma'nın Şüpheli Ölümünde Kahreden Detaylar! Bir Gün Önce Annesine Attığı Mesaj Ortaya Çıktı

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi 58'inci Sokak'ta 15 Mart günü saat 19.30 sıralarında şüpheli bir kadın ölümü daha gerçekleşti. 31 yaşındaki Şeyma Gökçe, erkek arkadaşı Hüseyin Uyucu (28) ile yaşadığı evin 14'üncü katından 'düşerek' hayatını kaybetti.

Evde bulunan Hüseyin Uyucu'nun içeride uyuduğu iddia edilirken, polis eve çilingirle girdi. Gözaltına alınan Uyucu, ilk ifadesinde Şeyma Gökçe ile sabah tartıştıklarını, ilaç kullandığını, aldığı ilacın etkisiyle uyuduğunu, polis eve girince durumu öğrendiğini öne sürdü. Uyucu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PENCEREDE PARMAK İZİ TESPİT EDİLDİ

Şeyma Gökçe'nin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis evde inceleme yaptı. Şeyma Gökçe'nin düştüğü pencereden parmak izi alındı. 1+1 evin salon penceresinde Hüseyin Uyucu'nun parmak izinin tespit edildiği öğrenildi. Ayrıca Şeyma Gökçe'nin annesi Günnur ve babası Mithat Gökçe'nin ifadesine başvuruldu.

ANNESİNDEN ŞİDDET İDDİASI

Günnur Gökçe ifadesinde, kızının intihar ettiğine inanmadığını, Hüseyin Uyucu'nun Akçakoca'ya tatile gittiklerinde kızına şiddet uyguladığını, ancak kızının şikayetçi olmadığını söyledi. Hüseyin Uyucu'nun, daha önce hastanede güvenlik görevlisi ile kavga ettiği, bu yüzden mahkemelik oldukları da iddia edildi.

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Şeyma Gökçe'nin olaydan bir gün önce annesi Günnur Gökçe ile mesajlaştığı ortaya çıktı. Şeyma Gökçe'nin, 'Nasıl geçiyor hayat?' diye soran annesine 'Çok güzel' yanıtını verdiği ve kalp emojisi gönderdiği görüldü.

Kaynak: DHA

Etiketler
Ankara
CHP'de Acil 'Diploma' Zirvesi CHP'de Acil 'Diploma' Zirvesi
1907 ÜNİFEB'den Geleneksel Çanakkale Şehitlik Ziyareti 1907 ÜNİFEB'den Geleneksel Çanakkale Şehitlik Ziyareti
Diploması İptal Edilen İmamoğlu'ndan İlk Tepki: 'Karar Hukuksuzdur!' İmamoğlu'ndan Diploma Kararına İlk Tepki
Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor
Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor
İmamoğlu'nun Diplomasının İptalinin Ardından İlan Etti! Mansur Yavaş: 'Kararımı Askıya Alıyorum' Mansur Yavaş 'Kararını Askıya Aldı'
ÇOK OKUNANLAR
Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı
Hyundai, Fiat Egea’ya Bayrak Açtı: Fiyatı 400 Bin Lira Aşağı Çekti! Tam Dolu Paket… Hyundai, Fiat Egea’ya Bayrak Açtı: Fiyatı 400 Bin Lira Aşağı Çekti! Tam Dolu Paket…
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Bu Şekilde Maaş Alabilirsiniz SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Para Alabilirsiniz
Bütün İlde Yasaklandı! Tespit Edildiği Anda Para Cezası Kesilecek Bütün İlde Yasaklandı! Tespit Edildiği Anda Para Cezası Kesilecek
Konut, Taşıt ve İhtiyaç Kredisinde 1 Milyon TL, 250 Bin TL ve 100 Bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu Değişti Konut, Taşıt ve İhtiyaç Kredisinde 1 Milyon , 250 Bin ve 100 Bin Liranın Geri Ödeme Tablosu Değişt