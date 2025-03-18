Diploması İptal Edilen İmamoğlu'ndan İlk Tepki: 'Karar Hukuksuzdur!'

CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için yapacağı ön seçimde tek aday olan Ekrem İmamoğlu'nun diploması ile ilgili ön seçime 5 gün kala flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; İmamoğlu’nun üniversite diplomasının, "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği bildirildi. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgelerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ivedilikle gönderileceği ifade edildi.

Kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'KARAR HUKUKSUZDUR'

"İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak. Kurtuluş Yok Tek Başına!"

Kaynak: Haber Merkezi