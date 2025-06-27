HÜDA PAR’a Yakın Vakıf, Devlet Okullarına Girdi! 'Yaz Okulu' Adı Altında Dini Eğitim

HÜDA PAR’a yakınlığı ile bilinen Peygamber Sevdalıları Vakfı, yalnızca Gaziantep’teki 6 devlet okulunda “yaz okulu” adı altında faaliyete giriyor. Ayrıca vakıf, Mardin, Batman ve Gümüşhane’de de "yaz okulu" açacak.

HÜDA PAR’a Yakın Vakıf, Devlet Okullarına Girdi! 'Yaz Okulu' Adı Altında Dini Eğitim
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 2021 yılında imzalanan, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)" projesinin son uygulaması tepki çekti. Terör örgütü Hizbullah ile bağlantılı HÜDA PAR’a yakınlığı ile bilinen Peygamber Sevdalıları Vakfı, yalnızca Gaziantep’teki 6 devlet okulunda “yaz okulu” açtı.

Nefes gazetesinden Tarık Işık'ın haberine göre; vakıf, Gaziantep’teki Malazgirt İlkokulu, Edebali İlkokulu, Şükriye Göğüş İlkokulu, Karacaoğlan Ortaokulu, Yavuz Sultan Selim Lisesi ve Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 30 Haziran’dan itibaren hafta içi her gün 4 ve 9. sınıflar arası için “yaz okulu” açtı.

BAKAN TEKİN'E TEPKİ

Çocuklara ve gençlere Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamberin hayatı, temel dini bilgiler, ahlak ve ibadet konusunda dersler vereceği söylenen vakfın, Mardin, Batman ve Gümüşhane’de de yaz okulu açacağı öğrenildi. TÖBSEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepki göstererek, tarikatların vakıf açarak yasallaşamayacağını belirtti.

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Kaynak: Nefes Gazetesi

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