AK Parti Kurmayları Gerçek Gündem'e Konuştu... Meclis 'Terörsüz Türkiye' İçin Harekete Geçiyor: İşte Kurulacak Komisyonun Detayları

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Kürt sorununun çözümüne yönelik Meclis çatısı altında kurulması planlanan komisyona dair AK Parti kulislerinden yeni detaylar gelmeye başladı. Parti kurmaylarının verdiği bilgilere göre, oluşturulacak komisyonun temel amacı yasa yapmak değil, çözüm sürecine katkı sunacak politikaları belirlemek olacak.

'KOMİSYON YASA DEĞİL, POLİTİKA METNİ HAZIRLAYACAK'

AK Parti kaynakları, kurulacak komisyonun bir ihtisas komisyonu gibi yasa teklifi hazırlamayacağını vurgularken, “Amacımız yasa yapmak değil, sorunun çözümüne dair kapsamlı bir politika metni ortaya koymak” değerlendirmesinde bulundu. Komisyonun, sorun alanlarını analiz ederek ilgili alanlarda idari veya yasal düzenleme gerektiren başlıklara dair öneriler sunacağı ifade edildi.

YAZ DÖNEMİNDE MESAİ SİNYALİ

Komisyonun yaz aylarında çalışmalarına başlayabileceği belirtiliyor. AK Parti kurmayları, Meclis yaz döneminde tatile girmiş olsa da komisyonun toplantı, saha ziyareti ve görüş alma süreçlerini sürdürebileceğini dile getiriyor. Bu kapsamda illerde buluşmalar ve saha çalışmaları planlanıyor.

ÜYE SAYISI 35 İLE SINIRLI OLACAK

Komisyonun işlevselliğini korumak amacıyla, üye sayısının 35 ile sınırlandırılması öneriliyor. AK Parti içinde yapılan değerlendirmelere göre; daha fazla sayıda üyenin, komisyonun etkin çalışmasını zorlaştıracağı ve karar alma süreçlerini yavaşlatacağı belirtiliyor.

GRUPLARA GÖRE PARTİLERE KOTA

AK Parti kurmayları, komisyonda Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi partilerin temsil edilmesini savunuyor. Temsilin, partilerin Meclis’teki sandalye sayısına oranla şekillenmesi gerektiğini ifade eden kurmaylar, grubu olmayan siyasi partilere ise birer kontenjan verilmesini öneriyor. Bağımsız milletvekilleri için ise kura yöntemiyle temsil sağlanması seçeneği tartışılıyor.

KARARLARDA SALT ÇOĞUNLUK, ÖNERİLERDE NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK

Komisyonun işleyişine dair belirlenen formüle göre, alınacak kararlar için “salt çoğunluk” esas alınacak. Ancak kamuoyuna sunulacak öneri ve raporların kabul edilmesi için “nitelikli çoğunluk” aranacak. Bu formül, karar alma süreçlerinde uzlaşma kültürünü öne çıkaracak bir yapı hedefliyor.

SÜRECİ MECLİS BAŞKANI KOORDİNE EDECEK

Komisyonun Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un sorumluluğunda kurulması planlanıyor. Bu kapsamda Meclis’teki tüm siyasi partiler, komisyonun yapısı ve çalışma yöntemine dair yazılı görüşlerini en geç önümüzdeki hafta başına kadar iletecek. Her partinin süreci takip etmekle görevli bir 'Koordinatör Grup Başkanvekili' belirlemesi bekleniyor.