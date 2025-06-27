Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: FETÖ'ye 46 İlde Operasyon! 361 Kişi Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada FETÖ'ye yönelik 46 ilde düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün TEM, KOM ve İstihbarat birimlerinin koordinasyonuyla yürütüldüğünü belirtti.

Gözaltına alınan şüphelilerin;

- FETÖ'nün güncel, askeri mahrem, finans ve eğitim yapılanmaları içinde faaliyet yürüttükleri,

- Ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt sorumlularıyla irtibat kurdukları,

- Örgütün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandıkları,

- Sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları ve

- Sınav mülakatlarında avantaj sağlamak amacıyla kodlandıkları tespit edildi.

Ayrıca, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve daha önceki soruşturmalarda adı geçen bazı kişiler de operasyonlar kapsamında gözaltına alındı.

Operasyonların gerçekleştiği iller ise şöyle: "Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Tekirdağ"

Kaynak: Haber Merkezi