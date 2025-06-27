Türkiye Neden Büyük Ülke?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ülkemizin böylesi bir coğrafyada bu kadar saldırı altında bir arada durmasının hikmeti ne biliyor musunuz? Biz acizimize, güçsüzümüze, dulumuza, yetimimize, afet görmüşümüze sahip çıkıyoruz da ondan. Osmanlı’dan kalma bir toplumsal özelliğimiz bu. Bir dayanışma ruhu içinde birbirimize yardım ediyoruz. Aslında bu yardımlaşmada da devlet başı çekiyor. Düşünün 50 yaşında emekli olmuş bir erkek eğer aklına eser de bir kız çocuğu sahibi olur ise kız çocuğu ölene kadar, tabii eğer evlenmez ise, emekli maaşı alabiliyor. Biz sosyal bir devletiz ve elimizden geldiğince gereğini yapıyoruz.

Bu girişi yaptım çünkü konuyu deprem konutlarının inşasına bağlayacağım. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleriyle harekete geçen Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum bugünlerde yaptıklarıyla dikkat çekiyor. Özellikle büyük deprem felaketinden sonra üretilen konutların ortaya çıkmış olması ve günde 550 konut yani saatte 23 konut üretiliyor olması muhtemeldir dünya rekoru. Osmanlı’daki karşılığı 'Nafia Nazırlığı' olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu konut üretim hızıyla inanın karşıt görüşte bile olsa bir çok kişinin beğenisi kazanıyor. Düşünün bir felaket olmuş, eviniz yıkılmış, kayıplarınız var; 'sığınacak bir evim var' derken, ertesi gün hiçbir şeyiniz kalmamış. Ya devlet olmasa ya sosyal devlet olmasa ya da daha da önemlisi Türkiye gibi bir sosyal devlet olmasa milyonlarca insan açıkta kalacak. Tabii ki bunun yükünü toplumca taşımamız gerekiyor çünkü bunlar bizim insanlarımız.

Bunun yanı sıra İstanbul’da yapılanlar da az değil. Bakan Kurum’un kentsel dönüşüm faaliyetleri ve son olarak kira sorununa getirdiği ilginç yaklaşım bana göre müthiş. Üretilecek konutlarla ihtiyaç sahipleri de devletin kiracısı olacak. Böylece dar gelirlimin sırtındaki yük azalacak. İnsanımızın yüksek kiralar karşısında savunmasız kalmaması için harekete geçen bir devlet başkanı ve bir bakanlık. Tıpkı en başta anlattığım gibi biz ihtiyacı olan vatandaşımıza sahip çıkan bir ülkeyiz.

Takip ettiğim haberlerden bazı notlar aldım onları sizinle paylaşayım: