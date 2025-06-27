Türkiye Neden Büyük Ülke?
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm desteğini alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Osmanlı'dan yani Nafia Nazırlığı'ndan beri en çok konut üreten kişi. Belki de bir dünya rekoruna imza atıyor.
Ülkemizin böylesi bir coğrafyada bu kadar saldırı altında bir arada durmasının hikmeti ne biliyor musunuz? Biz acizimize, güçsüzümüze, dulumuza, yetimimize, afet görmüşümüze sahip çıkıyoruz da ondan. Osmanlı’dan kalma bir toplumsal özelliğimiz bu. Bir dayanışma ruhu içinde birbirimize yardım ediyoruz. Aslında bu yardımlaşmada da devlet başı çekiyor. Düşünün 50 yaşında emekli olmuş bir erkek eğer aklına eser de bir kız çocuğu sahibi olur ise kız çocuğu ölene kadar, tabii eğer evlenmez ise, emekli maaşı alabiliyor. Biz sosyal bir devletiz ve elimizden geldiğince gereğini yapıyoruz.
Bu girişi yaptım çünkü konuyu deprem konutlarının inşasına bağlayacağım. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleriyle harekete geçen Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum bugünlerde yaptıklarıyla dikkat çekiyor. Özellikle büyük deprem felaketinden sonra üretilen konutların ortaya çıkmış olması ve günde 550 konut yani saatte 23 konut üretiliyor olması muhtemeldir dünya rekoru. Osmanlı’daki karşılığı 'Nafia Nazırlığı' olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu konut üretim hızıyla inanın karşıt görüşte bile olsa bir çok kişinin beğenisi kazanıyor. Düşünün bir felaket olmuş, eviniz yıkılmış, kayıplarınız var; 'sığınacak bir evim var' derken, ertesi gün hiçbir şeyiniz kalmamış. Ya devlet olmasa ya sosyal devlet olmasa ya da daha da önemlisi Türkiye gibi bir sosyal devlet olmasa milyonlarca insan açıkta kalacak. Tabii ki bunun yükünü toplumca taşımamız gerekiyor çünkü bunlar bizim insanlarımız.
Bunun yanı sıra İstanbul’da yapılanlar da az değil. Bakan Kurum’un kentsel dönüşüm faaliyetleri ve son olarak kira sorununa getirdiği ilginç yaklaşım bana göre müthiş. Üretilecek konutlarla ihtiyaç sahipleri de devletin kiracısı olacak. Böylece dar gelirlimin sırtındaki yük azalacak. İnsanımızın yüksek kiralar karşısında savunmasız kalmaması için harekete geçen bir devlet başkanı ve bir bakanlık. Tıpkı en başta anlattığım gibi biz ihtiyacı olan vatandaşımıza sahip çıkan bir ülkeyiz.
Takip ettiğim haberlerden bazı notlar aldım onları sizinle paylaşayım:
- Deprem bölgesinde günde 550 konut üretiliyor. Saatte 23 konuta denk geliyor. 250 bin konut teslim edildi. Yıl sonu rakam 453 bine ulaşacak.
- Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’ta 250 bininci afet konutu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle teslim edildi.
- Hatay’da 22 bin 239, Malatya’da 9 bin 161, Adıyaman’da 5 bin 277, Kahramanmaraş’ta 4 bin 311, Diyarbakır’da 2 bin 636, Elazığ’da 1.429, Osmaniye’de 1.336, Şanlıurfa’da 1.263, Gaziantep’te 675, Adana’da 490, Kilis’te 105, Sivas’ta 85 ve Kayseri’de 49 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi.
- Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 358 bin 859’u konut, 31 bin 307’si iş yeri, 62 bin 817’si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilecek.
- 1,5 milyonu riskli 8 milyondan fazla yapının bulunduğu İstanbul’da kentin 39 ilçesinde 365 farklı alanda kentsel dönüşüm yürütülüyor. Tam 923 bin yapının dönüşümü tamamlandı. 208 bin 915 yapının ise dönüşümü devam ediyor.
- Çevre, Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı ve İstanbul’un tüm ilçelerini kapsayan "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında yenilenecek her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. İstanbul’da kampanya dahilinde 21 bin ev ve iş yerinin inşası, 41 bin konut için de proje süreci devam ediyor.
- İstanbul'da, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 18 milyon 778 bin metrekare alanda 54 millet bahçesi yapımı için çalışmalar planlandı. Bugüne kadar 5 milyon 579 bin M2 alanda 34 millet bahçesi yapıldı. 13 milyon 199 bin M2 alanda 20 millet bahçesinin yapım çalışmaları sürüyor.
- İstanbul’da 125 bin 428 sosyal konut projesinin 81 bini tamamlandı. 44 bin 610 konutun inşası sürüyor.
- 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da 50 bin sosyal konutun inşası ile ilgili çalışmalar sürüyor. TOKİ, geçen yıl aralık ayında ihaleleri tamamladı, Arnavutköy Baklalı mevkisinde 28 bin 100 konutun inşasını başlattı. Yaklaşık 5 aylık süreçte 3 bin 900 konutun inşası tamamlanma aşamasına geldi. Bu konutlar yıl sonuna kadar teslim edilmiş olacak.
- Kalan 24 bin 100 konutun inşası sürüyor. 50 bin konutun tamamlanmasıyla 200 bin kişi deprem riskinden kurtarılıp güvenli barınma imkanına kavuşturulmuş olacak.