Abacı Gitti ve Bir Devir Bitti

Onlarca sanatçının sahne aldığı, komedyeninden dansözüne, türkücüsünden assolistine kadar gösterilerin yer aldığı gazino ekolü zaten Maksim'le birlikte yok olmuştu.



Şimdilerde tek solistli gazinolar revaçta. Gerçi eskisi gibi kadroları şimdilerde oluşturmak mümkün müdür ki? Hiç zannetmiyorum.



Abacı, onun ardından gelen Sibel Can gibi birkaç kişiyi saymaz isek son eski kuşak assolistti. O söyledi mi mutlaka doğru söylerdi. Onun söyleme üslubu mutlaka doğru üsluptu.



Ve şaşıracaksınız Muazzez Abacı müthiş bir aşk yaşamasıyla da gündeme gelirdi. Kabadayı Hasan Heybetli.



Siirtli Arap Hüso olarak tanınan Hüseyin Heybetli’nin oğlu olan Hasan Heybetli babasının ardından İstanbul Sebze Meyve Hali’nde haraç işine başlamıştı. Muazzez Abacı'ya gönlünü kaptıran Hasan Heybetli, uzun yıllar sanatçıyı evliliğe razı etmek için uğraştı. Abacı'nın çalıştığı gazinoya her gün 24 kırmızı gül gönderdi. Bıkmadan usanmadan.



1979 yılında nişanlandılar. Ardından iki kişiyi öldürüp hapse girdi. 1980 yılında cezaevinde evlendiler. Bu evlilik 3 yıl sürdü. Birkaç yıl ayrı yaşayan çift, 1989 yılında yeniden evlendi. Fakat bu evlilik de uzun sürmedi. 1993’te ikinci kez boşandılar. Haziran 2006’da Heybetli, Abacı’nın kapısına tek bir gülle geldi. Üçüncü kez evlenecekleri konuşuldu ama bu gerçekleşmedi.



Kabadayı Hasan Heybetli 12 Mart 2025 tarihinde hükümlü olduğu İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi'ndeki koğuşunda ölü bulundu. Muazzez Abacı da büyük aşkının ardından bir yıl dolmadan ebedi aleme göçtü.

Kim bilir belki orada bir kez daha barışırlar.