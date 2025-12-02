İstanbul İçin Trafik Vergisi Şart

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, boğaz hattındaki ikinci köprü olarak açıldığında o kadar ıssızdı ki üzerinde çeteler soygun yapardı.



Üst geçitten ipe bağlı taşlar sarkıtan çeteler bu taşları şoförlerin hizasına gelecek şekilde ayarlarlardı. Karanlıkta hızlı gelen araçlar bu taşları görmeyip çarpınca oluşan kazadan sonra otomobilleri ve sürücülerini soyarlardı.



İşte aynı yoldan dün gece tam 2 saat 25 dakikada geçebildim. Tabii ki durum köprünün açıldığı tarihteki gibi değildi. İnsan sayısı artmıştı, otomobil sayısı artmıştı ama üzerine bir köprü, bir tüp geçiş ve bir raylı hat geçişi daha yapılmıştı. Yine de yetmiyordu.



Küresel metropollerin karşı karşıya kaldığı en büyük varoluşsal tehditlerden biri, kontrolsüz özel araç sahipliği ve kullanımının yarattığı dışsallıklar. Hızlı kentleşme, artan gelir düzeyleri ve yetersiz toplu taşıma altyapısının birleşimi, dünya genelindeki büyük şehirleri sürdürülemez bir trafik sıkışıklığı, hava kirliliği ve kentsel yaşam kalitesi kaybı sarmalına sürüklüyor.



Geleneksel "tahmin et ve tedarik et" yaklaşımı, yani daha fazla yol inşa etme stratejisi artık geçerliliğini yitirdi. Bu yaklaşımın yerini, "Talep Yönetimi olarak adlandırılan ve trafik akışını fiziksel kapasite artışıyla değil, ekonomik, düzenleyici ve mekânsal müdahalelerle şekillendirmeyi amaçlayan modern bir paradigma aldı.

Ekonomik teoriye göre trafik sıkışıklığı, klasik bir piyasa başarısızlığıdır. Yolların kullanımının bireysel maliyeti, topluma yüklediği maliyetten düşüktür. Sürücüler, yola çıktıklarında yarattıkları gecikmeyi, emisyonu ve gürültüyü maliyet hesaplarına katmazlar. Ancak bunun da hesap edilmesi ve ödetilmesi gereklidir.

Şimdi Londra’da bulunan ve bizim de uygulayabileceğimiz yöntemi anlatmak isterim:

Bu kent trafik yönetiminde dünyanın en sofistike laboratuvarı olarak kabul edilir. Şehir, tek bir önlem yerine, farklı amaçlara hizmet eden iç içe geçmiş iki ana fiyatlandırma mekanizması kullanır. Tıkanıklık Ücreti ve Ultra Düşük Emisyon Bölgesi. Bu iki sistem eş zamanlı olarak uygulanır. Sistemin temel mantığı basittir: Şehir merkezindeki belirli bir alana girmek isteyen araçlar, sabit bir günlük ücret ödemek zorundadır. Güncel ücret günlük 15 Sterlin (GBP) olarak uygulanır. Sistemin operasyonel omurgasını, giriş ve çıkış noktalarına yerleştirilmiş yüzlerce Otomatik Plaka Tanıma kamerası oluşturur. Sürücüler, ücreti önceden, günübirlik veya gece yarısına kadar ödeyebilmektedir; geç ödemeler veya ödememe durumunda ceza 180 Sterline kadar çıkar.

Tıkanıklık Ücreti sadece şehir merkezini kapsarken, Düşük emisyon bölgesi ULEZ, hava kirliliği ile mücadele etmek amacıyla tüm Londra metropoliten alanını kapsar.

Tıkanıklık ücreti ve Düşük emisyon bölgesi, Londra'da araç kullanmanın marjinal maliyetini o kadar yükselti ki, toplu taşıma ekonomik olarak rasyonel tek seçenek haline geldi. Elde edilen net gelirlerin tamamı da otobüs ve metro ağının modernizasyonuna aktarılınca sorunlar daha çabuk çözüldü.

Yani önerim İstanbul’da araç kullananlara ek maliyet oluşturulması gerekliliği. Sözün özü, İstanbul’da trafiğe otomobili ile çıkan bir kişi topluma yarattığı maliyeti ödemeli.