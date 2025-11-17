Gıda Hilesi Nitelikli Dolandırıcılık Sayılsın

Tek çare bunları yapanları süründürmek. Başka yolu yok. Yoksa çoluğumuz çocuğumuzun sağlığı bozulacak.

Hatice Turhan

Hatice Turhan

[email protected]

Tüm Yazıları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hem dolandırılıyoruz, hem de sağlığımızdan oluyoruz. Bazı kanı bozuklar yemeğimize, soframızdaki lokmamıza musallat oldular. Artık durum sütün içene su katma olayını geçti. Artık laboratuvar ortamlarında üretilen sahte gıdalardan bahsediyorum.

Yıllar önce bir RTÜK başkanına şöyle bir benzetme yapmıştım:

“Beyefendi, bal satan adamın tam 5 tane kanalı var. Bu da yetmemiş gibi bir o kadar kanala da reklam veriyor. Ve bütün işi ucuz bal satmak. Bu arılar inek büyüklüğünde olsa ve her gün kendi ağırlıkları kadar bal üretseler, bu kadar üretemezler. Bu fiyata satamazlar.”

Neyse, RTÜK geç de olsa harekete geçmişti de bu kanallar ceza üstüne ceza yemişti. Daha sonra zaten sahte bal işini bırakıp arsa yolsuzluğuna başlamışlardı.

Yukarıda da dediğim gibi şimdi diyelim zeytinyağında hile yapan bir kişi Türk Ceza Kanunu'nun 186. Maddesi olan Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu kapsamında ele alınır. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş veya değiştirilmiş her türlü yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden veya bulunduran kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve bin 500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Eğer bu suç, resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın icrası kapsamında, örneğin ruhsatlı bir gıda üreticisi veya satıcısı tarafından işlenirse, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

Eğer gıdaya zehir katılarak veya başka suretlerle bozularak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme söz konusuysa cezalar daha ağır olabilir ve 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çıkar.

Nitelikli dolandırıcılık da eklenmeli

Benim önerim bu cezaların yanı sıra bu suça nitelikli dolandırıcılığın da eklenmesi.

Bu suçun temel cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapistir. Üstüne bir de beş bin güne kadar idari para cezası verilir. Bu suçun özel yöntemlerle işlenmesi halinde de cezanın alt sınırı 3 yıldan 4 yıla çıkar.

Çünkü açıkça dolandırıldığımız bir durum var. Sağlığımızla zaten oynanıyor. Bir de profesyonel yöntemlerle kandırılıyoruz. Reklamlara, ambalaja ve fiyata kanıyoruz. Bu nitelikli dolandırıcılık değil de nedir Allah aşkına?

Etiketler
gıda dolandırıcılık

Hatice Turhan Arşivi

Abacı Gitti ve Bir Devir Bitti 13 Kasım 2025
Papa İznik’te Ne Arıyor? 09 Kasım 2025
Başsavcı Neden CHP’nin Hedefinde? 06 Kasım 2025
New York'un Yeni Başkanı Her Yönüyle İnanılmaz 05 Kasım 2025
Amerika’ya Müslüman-Sosyalist Başkan Şoku 04 Kasım 2025
AK Parti'nin En Büyük Kozu: Türkiye Yüzyılı'nda Konut Devrimi 02 Kasım 2025
Hatice Turhan Tüm Yazıları
Yazarlar
Mete Yolaş
Mete Yolaş Otellerde ve Restoranlarda Gıda Zehirlenmesi Riski!
Neşe Doster
Neşe Doster İhmaller ve ihtimaller arasında gidip gelirken bakmadan gördüklerimiz, bakarak göremediklerimiz…
Seyhan Avşar
Seyhan Avşar Şule Çet'in Ağabeyi Seyhan Avşar'a Konuştu! Başka Kadınlar da...
Reha Tartıcı
Reha Tartıcı Bu Tersanede Gemi Değil, Gastronomide Anlam Arayışını Yansıtan Tabaklar Üretiliyor!
Sabri Arpaç
Sabri Arpaç Torba Yasa ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Değişiklikleri...
ÇOK OKUNANLAR
TikTok ve Google Verileriyle Hazırlandı: Dünyanın En Kötü 10 Turistik Noktası Belli Oldu! Türkiye’den de Bir Yer Listede Dünyanın En Kötü 10 Turistik Noktası Belli Oldu! Türkiye’den de Bir Yer Listede
Memur ve Emekliye Kötü Haber! SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'Bu Kez Böyle Olmayacak' Diyerek Açıkladı! Ocak Zammında Tek Senaryo Memur ve Emekliye Kötü Haber! 'Bu Kez Böyle Olmayacak' Diyerek Açıkladı! Ocak Zammında Tek Senaryo
Kamu ve Özel Sektörde FETÖ Operasyonu! Onlarca Gözaltı Var Kamu ve Özel Sektörde FETÖ Operasyonu! Onlarca Gözaltı Var
Büyük Çöküş: Son 6 Ayın Dibini Gördü! Piyasalar Kırmızıya Boyandı Büyük Çöküş: Son 6 Ayın Dibini Gördü! Piyasalar Kırmızıya Boyandı
Kongo’da Maden Faciası! Onlarca Ölü ve Yaralının Olduğu Dehşet Anları Kamerada Kongo'da Maden Faciası! Onlarca Ölünün Olduğu Dehşet Anları Kamerada