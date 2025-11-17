Gıda Hilesi Nitelikli Dolandırıcılık Sayılsın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hem dolandırılıyoruz, hem de sağlığımızdan oluyoruz. Bazı kanı bozuklar yemeğimize, soframızdaki lokmamıza musallat oldular. Artık durum sütün içene su katma olayını geçti. Artık laboratuvar ortamlarında üretilen sahte gıdalardan bahsediyorum.



Yıllar önce bir RTÜK başkanına şöyle bir benzetme yapmıştım:

“Beyefendi, bal satan adamın tam 5 tane kanalı var. Bu da yetmemiş gibi bir o kadar kanala da reklam veriyor. Ve bütün işi ucuz bal satmak. Bu arılar inek büyüklüğünde olsa ve her gün kendi ağırlıkları kadar bal üretseler, bu kadar üretemezler. Bu fiyata satamazlar.”

Neyse, RTÜK geç de olsa harekete geçmişti de bu kanallar ceza üstüne ceza yemişti. Daha sonra zaten sahte bal işini bırakıp arsa yolsuzluğuna başlamışlardı.



Yukarıda da dediğim gibi şimdi diyelim zeytinyağında hile yapan bir kişi Türk Ceza Kanunu'nun 186. Maddesi olan Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu kapsamında ele alınır. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş veya değiştirilmiş her türlü yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden veya bulunduran kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve bin 500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.



Eğer bu suç, resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın icrası kapsamında, örneğin ruhsatlı bir gıda üreticisi veya satıcısı tarafından işlenirse, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

Eğer gıdaya zehir katılarak veya başka suretlerle bozularak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme söz konusuysa cezalar daha ağır olabilir ve 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çıkar.

Nitelikli dolandırıcılık da eklenmeli

Benim önerim bu cezaların yanı sıra bu suça nitelikli dolandırıcılığın da eklenmesi.

Bu suçun temel cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapistir. Üstüne bir de beş bin güne kadar idari para cezası verilir. Bu suçun özel yöntemlerle işlenmesi halinde de cezanın alt sınırı 3 yıldan 4 yıla çıkar.

Çünkü açıkça dolandırıldığımız bir durum var. Sağlığımızla zaten oynanıyor. Bir de profesyonel yöntemlerle kandırılıyoruz. Reklamlara, ambalaja ve fiyata kanıyoruz. Bu nitelikli dolandırıcılık değil de nedir Allah aşkına?