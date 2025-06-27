Öğrenci Dostu Şehirler Listesinde Çarpıcı Sonuç! Ferdi Zeyrek Detayı Dikkat Çekti

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Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları şehirlerden duydukları memnuniyet temel alınarak yapılan araştırma, şehirleri sıralamaya devam ediyor.

Sekiz yıldır sürdürülen çalışmanın bu yılki sonuçlarına göre Eskişehir, öğrenci memnuniyetinde bir kez daha birinciliği kimseye kaptırmadı. Onu sırasıyla Mersin ve bu yıl sürpriz bir çıkış yaparak üçüncü sıraya yerleşen Manisa izledi. İlk 10’da yer alan diğer şehirler ise Çanakkale, Ankara, Balıkesir, Samsun, Muğla, Denizli ve Bursa oldu.

MANİSA’DAKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Hürriyet'in haberine göre, araştırmayı değerlendiren Prof. Dr. Engin Karadağ, Manisa’nın listede üst sıralara yükselmesini şaşırtıcı bulduğunu belirtti.

Prof. Dr. Engin Karadağ konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu yıl beni en çok şaşırtan il Manisa oldu. Özellikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatından sonra bu durumu iyice araştırdım. Çünkü Manisa, 2024 yılında yaptığımız araştırmanın sonucunda memnuniyet listesinde 13’üncü sırada yer alırken bu yıl ilk 3’e girmeyi başardı. 1 yıl içinde şehirde nelerin değiştiğini merak ettim. Vefat eden başkanın özellikle öğrenci hayatını destekleyecek çalışmalar yaptığını ve onları merkeze alan bir yaklaşım sergilediğini gördüm. Başkan Zeyrek, öğrenci ulaşımını daha ekonomik bir hale getirmiş ayrıca şehirdeki kent lokantaları ile öğrencilerin uygun fiyatlı yemeğe erişimini kolaylaştırmış..”