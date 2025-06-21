Türkiye'nin En İyi ve Başarılı Üniversiteleri Belli Oldu: 2025 Güncel Listede Zirvedeki Okul Şaşırttı
Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi, Türkiye'nin en iyi ve en başarılı üniversitelerini açıkladı. Güncel listede zirveye yerleşen okul herkesi şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en prestijli yükseköğretim değerlendirme platformlarından biri olan Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (CWUR), 2025 yılına ait en iyi üniversiteler listesini yayımladı. Eğitim kalitesi, mezun istihdamı, akademik kadro niteliği ve araştırma performansı gibi kriterler üzerinden yapılan analizle, Türkiye’nin en iyi ve en başarılı üniversiteleri de sıralamada yerini aldı.
CWUR NEDİR VE NASIL DEĞERLENDİRME YAPAR?
2012 yılından bu yana uluslararası ölçekte üniversite sıralamaları yayınlayan CWUR, dünya genelindeki yükseköğretim kurumlarını eğitim kalitesi, mezunların iş bulma oranı (istihdam), akademik kadro performansı, bilimsel araştırmalar ve yayınlar gibi dört temel başlıkta değerlendiriyor. Bu kriterlere göre hesaplanan puanlar sonucunda üniversiteler sıralanıyor ve her yıl güncel liste kamuoyuyla paylaşılıyor.
2025 TÜRKİYE'NİN EN İYİ VE EN BAŞARILI ÜNİVERSİTELERİ GÜNCEL LİSTE
CWUR’un açıkladığı 2025 verilerine göre, Türkiye’den birçok üniversite küresel sıralamada yer aldı. İlk sırada ise Türkiye'nin köklü ve saygın üniversitelerinden biri yer alıyor. Bu başarı, söz konusu üniversitenin uluslararası düzeydeki eğitim kalitesini ve bilimsel çalışmalarını da gözler önüne serdi.
İşte 2025 Türkiye'nin en iyi ve en başarılı üniversileri güncel liste:
2000. derece Başkent Üniversitesi,Türkiye,52,-,1223,-,1930,66.2
1986. derece Sinop Üniversitesi,Türkiye,51,-,-,-,1914,66.3
1980. derece Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,Türkiye,50,-,-,-,1909,66.3
1975. derece Gebze Teknik Üniversitesi,Türkiye,49,-,-,-,1904,66.3
1972. derece Pamukkale Üniversitesi,Türkiye,48,-,-,-,1901,66.3
1965. derece İstanbul Medeniyet Üniversitesi,Türkiye,47,-,-,-,1895,66.3
1955. derece Bingöl Üniversitesi,Türkiye,46,-,-,-,1883,66.4
1943. derece Manisa Celal Bayar Üniversitesi,Türkiye,45,-,-,-,1870,66.4
1938. derece Anadolu Üniversitesi,Türkiye,44,-,-,-,1863,66.4
1935. derece Giresun Üniversitesi,Türkiye,43,-,-,-,1860,66.5
1823. derece Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,Türkiye,42,-,-,-,1756,66.9
1817. derece Süleyman Demirel Üniversitesi,Türkiye,41,-,-,-,1749,66.9
1799. derece Sakarya Üniversitesi,Türkiye,40,-,-,-,1725,66.9
1791. derece Kocaeli Üniversitesi,Türkiye,39,-,-,-,1718,67.0
1642. derece Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Türkiye,38,-,-,-,1573,67.5
1630. derece Sabancı Üniversitesi,Türkiye,37,-,956,-,1570,67.6
1626. derece Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi,Türkiye,36,-,-,-,1557,67.6
1624. derece Necmettin Erbakan Üniversitesi,Türkiye,35,-,-,-,1555,67.6
1603. derece Bahçeşehir Üniversitesi,Türkiye,34,-,-,-,1537,67.7
1595. derece Özyeğin Üniversitesi,Türkiye,33,-,-,-,1531,67.7
1572. derece Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi,Türkiye,32,-,-,-,1507,67.8
1551. derece Kafkas Üniversitesi,Türkiye,31,-,-,-,1489,67.9
1549. derece Fırat Üniversitesi,Türkiye,30,-,-,-,1487,67.9
1511. derece Adıyaman Üniversitesi,Türkiye,29,-,-,-,1451,68.1
1497. derece Selçuk Üniversitesi,Türkiye,28,-,1445,-,1439,68.1
1494. derece Karadeniz Teknik Üniversitesi,Türkiye,27,-,1136,-,1440,68.2
1490. derece TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi,Türkiye,26,-,-,-,1431,68.2
1481. derece Uludağ Üniversitesi,Türkiye,25,-,-,-,1423,68.2
1475. derece Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Türkiye,24,-,-,-,1418,68.2
1461. derece İstanbul Aydın Üniversitesi,Türkiye,23,-,-,-,1403,68.3
1423. derece İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,Türkiye,22,-,-,-,1368,68.5
1422. derece Akdeniz Üniversitesi,Türkiye,21,-,-,-,1367,68.5
1375. derece İstanbul Bilgi Üniversitesi,Türkiye,20,-,-,-,1325,68.7
1364. derece Mersin Üniversitesi,Türkiye,19,-,-,-,1313,68.7
1358. derece Atatürk Üniversitesi,Türkiye,18,-,1519,-,1305,68.8
1261. derece Erciyes Üniversitesi,Türkiye,17,-,-,-,1215,69.2
1249. derece Gaziantep Üniversitesi,Türkiye,16,-,-,-,1202,69.3
1206. derece Dokuz Eylül Üniversitesi,Türkiye,15,-,-,-,1156,69.5
1176. derece İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,Türkiye,14,-,-,-,1128,69.6
1170. derece Yıldız Teknik Üniversitesi,Türkiye,13,-,959,-,1126,69.7
1096. derece Gazi Üniversitesi,Türkiye,12,-,1210,-,1048,70.1
1094. derece Bilkent Üniversitesi,Türkiye,11,-,1014,-,1049,70.1
1063. derece Çukurova Üniversitesi,Türkiye,10,-,1497,-,1015,70.3
1010. derece Ege Üniversitesi,Türkiye,9,-,-,-,965,70.6
1009. derece Koç Üniversitesi,Türkiye,8,-,-,-,964,70.6
956. derece Marmara Üniversitesi,Türkiye,7,-,-,-,909,70.9
800. derece İstanbul Teknik Üniversitesi,Türkiye,6,-,917,-,765,71.9
762. derece Boğaziçi Üniversitesi,Türkiye,5,-,428,-,747,72.2
717. derece Ankara Üniversitesi,Türkiye,4,-,938,-,682,72.5
709. derece Orta Doğu Teknik Üniversitesi,Türkiye,3,-,245,-,727,72.6
702. derece İstanbul Üniversitesi,Türkiye,2,446,1087,-,671,72.6
661. derece Hacettepe Üniversitesi,Türkiye,1,-,-,-,627,73.0
Şu anda CRUW araştırmasına göre 2025 yılında Türkiye'nin en iyi üniversitesi koltuğunda Hacettepe Üniversitesi oturuyor.