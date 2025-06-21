Türkiye'nin En İyi ve Başarılı Üniversiteleri Belli Oldu: 2025 Güncel Listede Zirvedeki Okul Şaşırttı

CWUR NEDİR VE NASIL DEĞERLENDİRME YAPAR?

2012 yılından bu yana uluslararası ölçekte üniversite sıralamaları yayınlayan CWUR, dünya genelindeki yükseköğretim kurumlarını eğitim kalitesi, mezunların iş bulma oranı (istihdam), akademik kadro performansı, bilimsel araştırmalar ve yayınlar gibi dört temel başlıkta değerlendiriyor. Bu kriterlere göre hesaplanan puanlar sonucunda üniversiteler sıralanıyor ve her yıl güncel liste kamuoyuyla paylaşılıyor.

2025 TÜRKİYE'NİN EN İYİ VE EN BAŞARILI ÜNİVERSİTELERİ GÜNCEL LİSTE

CWUR’un açıkladığı 2025 verilerine göre, Türkiye’den birçok üniversite küresel sıralamada yer aldı. İlk sırada ise Türkiye'nin köklü ve saygın üniversitelerinden biri yer alıyor. Bu başarı, söz konusu üniversitenin uluslararası düzeydeki eğitim kalitesini ve bilimsel çalışmalarını da gözler önüne serdi.