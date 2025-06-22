AYT mi Daha Zordu TYT mi? Öğrenciler Sınav Sonrası Yorumladı

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Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için maraton, bu yıl 2 milyon 500 binden fazla kişinin katıldığı Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı. Dün yapılan sınavda adaylara Türkçe'den 40, Sosyal Bilimler’den 20, Temel Matematik’ten 40 ve Fen Bilimleri’nden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi.

Üniversiteye girişin ikinci adımı olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise bugün gerçekleştirildi. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak sınav salonuna aday alımı tamamlandı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sınav öncesinde her yıl olduğu gibi yine benzer manzaralar yaşandı. Bazı adaylar geç kaldı, bazıları ise yanlış belgeyle geldiği için sınava alınamadı.

AYT'DE HANGİ SORULAR VARDI?

Adaylar, AYT kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40, Sosyal Bilimler-2 testinde 40, Matematik testinde 40 ve Fen Bilimleri testinde 40 soruyu yanıtlamak için 180 dakikalık süreyle yarıştı.

Bu yıl AYT’ye 1 milyon 721 bin 60 aday başvurdu. Sınav, 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda eş zamanlı olarak yapıldı.

SINAV ZOR MUYDU?

Sınavın ardından öğrenciler sosyal medyada ve okul bahçelerinde AYT sorularını değerlendirdi. İzmir'deki Namık Kemal Lisesi'nde sınava giren adaylardan Saadettin Sarıba, sınava ilk kez girdiğini söyleyerek, "Matematikte biraz zorlandım. Dünkü sınav daha kolaydı. Hedefim elektrik mühendisliği. Önce puanlar belli olacak sonra tercihlerimizi vereceğiz ve yerleştirilmeyi bekleyeceğiz." dedi.

Hukuk bölümü okumak istediğini dile getiren adaylardan Ela Anbar ise "Sorular kafa karıştırıcıydı. Matematik benim beklediğimden daha kolay çıktı. Edebiyat beni zorladı. İkinci kez sınava giriyorum. Geçen sene daha zordu. Hukuk istiyorum. O olmazsa 4 yıllıkları eleyip, iki yıllık tercihi yapacağım." diye konuştu.

Adaylardan Gizem Özer, "Sorular zordu. Kolay olan bir şey yok. Geçen yıl da girmiştim. TYT daha zordu, bence AYT de zordu. Bilgisi olan ve çalışana kolay. Eşit ağırlık bölümündeyim. Psikoloji istiyorum" dedi.

Onur Kınalı ise "Bu yıl mezun oldum. Sınav kolaydı. TYT'de biraz karıştırdığım yerler oldu. Ama maksimum iki yanlışım çıkar. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği istiyorum. Herhalde istediğim bölüme giderim. Bence sınav kolaydı." diye konuştu.

YKS sonuçları ise 22 Temmuz’da açıklanacak.

Kaynak: AA-DHA-İHA