Serinlemek İçin Göle Girdiler, Kayıplara Karıştılar

Bursa'da serinlemek için göle giren kuzenler kayboldu. Ekipler arama çalışması başlattı.

Serinlemek İçin Göle Girdiler, Kayıplara Karıştılar
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Bursa Orhangazi’de serinlemek için İznik Gölü’ne giren 2 kuzen kayboldu. Kuzenleri arama çalışması başlatıldı.

Saat 15.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı İznik Gölü Çamlık sahilinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, Gemlik'ten aileleriyle birlikte piknik yapmak üzere İznik Gölü'ne gelen Anıl Berat Y. (9) ve Yener Ç. (8) isimli iki kuzen serinlemek için göle girdi. Ancak bir süre sonra çocuklardan haber alınamadı. Ailelerin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk incelemede çocuklara ait terliklerin göl kenarında olduğu tespit edildi. Ekipler, yaklaşık iki saattir kayıp çocuklara ulaşmak için gölde ve çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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