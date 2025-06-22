Sıcaklıklar Arttı, Valilikten Flaş Uyarı Geldi

Türkiye'de hava sıcaklıklarında büyük artış yaşanırken, Düzce Valiliği'nden vatandaşlara dikkat çeken bir uyarı geldi.

Sıcaklıklar Arttı, Valilikten Flaş Uyarı Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Düzce Valiliği, sıcaklığın artacağı bu nedenle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı ve çocukların belirlenen saatlerde açık alanlarla bulunmaları yönünde uyarı yaptı.

Düzce Valiliği hava sıcaklığının artacağını bildirdi. Yapılan uyarıda "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapılan son değerlendirmelerine göre ülkemiz genelinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren artarak başka batı kesimlerde olmak üzere ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ile 9 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11:00 ile 16:00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Hava sıcaklığının 24 Haziran saat 11:00 ile 29 Haziran saat 16:00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Sıcaklık
İntihar Girişimi Nedeniyle Kapatılmıştı: Yenikapı İstasyonu Yeniden Açıldı Yenikapı İstasyonu Yeniden Açıldı
Tansiyonu Düzenliyor, Vücuda Reset Atıyor: İşte Mucizevi 9 Besin Listesi Tansiyonu Düzenliyor, Vücuda Reset Atıyor: İşte Mucizevi 9 Besin Listesi
Serinlemek İçin Göle Girdiler, Kayıplara Karıştılar Serinlemek İçin Göle Girdiler, Kayıplara Karıştılar
Çayın Yanına 1 Parça Yemek Yetiyor: İlaçlarla Aynı Etkiyi Gösteriyor, Tansiyonu ve Kan Basıncını Düzenliyor Çayın Yanına 1 Parça Yemek Yetiyor: İlaçlarla Aynı Etkiyi Gösteriyor, Tansiyonu Düzenliyor
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Net Tarih Verdi! Rekor Olacak İslam Memiş Net Tarih Verdi! Rekor Olacak
250 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Tablosu Ortaya Çıktı 250 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Tablosu Ortaya Çıktı
Kademeli Emeklilikte Geri Sayım: Bu Tarihler Arasında Sigortalı Olanlar İçin Yeni Düzenleme Gündemde Kademeli Emeklilikte Geri Sayım: Bu Tarihler Arasında Sigortalı Olanlar İçin Yeni Düzenleme
Patron Önce Zam Yaptı Sonra İşten Çıkardı! Dev Fabrikada Büyük Kriz Dev Fabrikada Büyük Kriz! Patron Önce Zam Yaptı Sonra...
Silifke'de Hasat Başladı! Kilosu 7 Bin 600 Lira Birden Düştü, Tüm Dünya Kapış Kapış Alıyor Silifke'de Hasat Başladı! Kilosu 7 Bin 600 Lira Birden Düştü, Tüm Dünya Kapış Kapış Alıyor