İntihar Girişimi Nedeniyle Kapatılmıştı: Yenikapı İstasyonu Yeniden Açıldı
İstanbul'daki M2 Metro hattında, bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle, aksayan metro seferlerinin normale döndüğü bildirildi.
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İstanbul’da M2 Yenikapı istasyonunda bir yolcu intihar girişiminde bulundu.
Yolcunun intihar girişiminin ardından, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler bir süre Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmıştı.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, seferlerin normale döndüğü bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi