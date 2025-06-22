İntihar Girişimi Nedeniyle Kapatılmıştı: Yenikapı İstasyonu Yeniden Açıldı

İstanbul'daki M2 Metro hattında, bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle, aksayan metro seferlerinin normale döndüğü bildirildi.

İntihar Girişimi Nedeniyle Kapatılmıştı: Yenikapı İstasyonu Yeniden Açıldı
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İstanbul’da M2 Yenikapı istasyonunda bir yolcu intihar girişiminde bulundu.

Yolcunun intihar girişiminin ardından, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler bir süre Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmıştı.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Metroda Yine İntihar Girişimi: O İstasyon KapatıldıMetroda Yine İntihar Girişimi: O İstasyon KapatıldıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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