Metroda Yine İntihar Girişimi: O İstasyon Kapatıldı
Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı. Bu sebeple Yenikapı istasyonu işletmeye kapatıldı.
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M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonunda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Bu sebeple hat üzerindeki Yenikapı istasyonu işletmeye kapatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Yenikapı istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.”
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) June 22, 2025
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Yenikapı istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.
Kaynak: Haber Merkezi
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