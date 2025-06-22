Metroda Yine İntihar Girişimi: O İstasyon Kapatıldı

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M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonunda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Bu sebeple hat üzerindeki Yenikapı istasyonu işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Yenikapı istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.”

#MetroDuyuru #M2

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Yenikapı istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. — Metro İstanbul (@metroistanbul) June 22, 2025

Kaynak: Haber Merkezi