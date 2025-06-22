Metroda Yine İntihar Girişimi: O İstasyon Kapatıldı

Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı. Bu sebeple Yenikapı istasyonu işletmeye kapatıldı.

Son Güncelleme:
Metroda Yine İntihar Girişimi: O İstasyon Kapatıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonunda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Bu sebeple hat üzerindeki Yenikapı istasyonu işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Yenikapı istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.”

Taksim, Şişhane, Kabataş... Metro ve Füniküler KapatıldıTaksim, Şişhane, Kabataş... Metro ve Füniküler KapatıldıGüncel
AKP İktidarında İntihar Oranları Arttı: Genç Yaşlı On Binlerce Kişi Yaşamdan KoptuAKP İktidarında İntihar Oranları Arttı: Genç Yaşlı On Binlerce Kişi Yaşamdan KoptuGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Yumurtaların Üzerindeki Etiketlere Özellikle Yaz Aylarında Dikkat Edin! Yumurtaların Üzerindeki Etiketlere Özellikle Yaz Aylarında Dikkat Edin!
Arazide Başladı, Ormana Sıçradı! Çanakkale'de Korkutan Yangın Arazide Başladı, Ormana Sıçradı!
En Kötü Konserve Gıdalar Açıklandı: Sahteleri Piyasalarda Cirit Atıyor En Kötü Konserve Gıdalar Açıklandı: Sahteleri Piyasalarda Cirit Atıyor
Fatih Altaylı Gözaltına Alındı, Elçin Sangu O Lafından Pişman Oldu Elçin Sangu O Lafından Pişman Oldu
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Net Tarih Verdi! Rekor Olacak İslam Memiş Net Tarih Verdi! Rekor Olacak
250 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Tablosu Ortaya Çıktı 250 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Tablosu Ortaya Çıktı
Kademeli Emeklilikte Geri Sayım: Bu Tarihler Arasında Sigortalı Olanlar İçin Yeni Düzenleme Gündemde Kademeli Emeklilikte Geri Sayım: Bu Tarihler Arasında Sigortalı Olanlar İçin Yeni Düzenleme
Patron Önce Zam Yaptı Sonra İşten Çıkardı! Dev Fabrikada Büyük Kriz Dev Fabrikada Büyük Kriz! Patron Önce Zam Yaptı Sonra...
Ev Sahibi ve Tüm Kiracıları İlgilendiriyor! Banka Aracılığıyla Para Gönderirken Dikkat, Artık Geçerli Olacak Ev Sahibi ve Tüm Kiracıları İlgilendiriyor! Banka Aracılığıyla Para Gönderirken Dikkat