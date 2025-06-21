AKP İktidarında İntihar Oranları Arttı: Genç Yaşlı On Binlerce Kişi Yaşamdan Koptu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Gamze Taşcıer, hazırladığı raporla, 2003-2024 döneminde intihar ederek yaşamına son veren yurttaş sayısının 71 bin 928’e ulaştığını açıkladı.

Taşcıer’in hazırladığı rapora göre intihar vakaları özellikle son 6 yılda dikkat çekici bir biçimde arttı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girdiği 2018 sonrasında, 6 yıl içinde tam 27 bin 489 kişi yaşamına son verdi. Bu sayı, AKP dönemindeki tüm intiharların yüzde 38’inin bu dönemde yaşandığını gösteriyor.

EKONOMİK KRİZDE 16 BİN 961 KİŞİ

Raporda, 2021 sonrası kronikleşen ekonomik krizin doğrudan etkileri çarpıcı bir şekilde yer aldı. 2021-2024 yılları arasında bin 301 kişi geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamına son verdi. Bu verilerle birlikte AKP döneminde geçim zorluğu nedeniyle intihar edenlerin sayısı 6 bini geçti. Aynı dönemde toplam intihar sayısı da 16 bin 961 olarak kayıtlara geçti.

TÜM ZAMANLARIN EN KÖTÜ YILI

2024 yılı, geçim sıkıntısı nedeniyle yaşanan intiharlar bakımında tüm zamanların en kötü yılı oldu. 2023’te 275 kişi geçinemediği için intihar ederken bu sayı 2024’te yüzde 46 artarak 402’ye ulaştı. Bu rakam, 2003’ten bu yana kaydedilen en yüksek yıllık veri olarak tarihe geçti.

YAŞLI İNTİHARLARINDA SERT ARTIŞ

Verilere göre, 2003-2024 döneminde 60 yaş üstü 10 bin 820 kişi intihar ederek yaşamına son verdi. Bu yaş grubundaki intihar vakaları son yıllarda özellikle dikkat çekici bir artış gösterdi. 2002 yılında 231 olan 60 yaş üstü intihar sayısı, iki buçuk kat artışla 2024’te 595’e yükseldi.

Son 6 yılda intihar eden 60 yaş üstü yurttaşların sayısı bin 329 olarak kaydedildi. Sadece son üç yılda bu yaş grubundaki intihar sayısı 2 bin 483’e ulaştı. Raporda, yaşlı yurttaşlar arasında artan intiharların ardında sosyal koruma eksiklikleri, düşük emekli maaşları ve yaşlı yoksulluğu olduğu vurgulandı. Buna göre 2003-2024 yılları arasında geçim sıkıntısı nedeniyle intihar eden 60 yaş üstü yurttaş sayısı 600 olarak kayıtlara geçti. Son 6 yılda intihar eden her 3 yaşlıdan 1’i yoksulluk ve yoksunluk nedeniyle hayatına son verdi.

GENÇLİK GELECEĞİNİ GÖREMİYOR

Raporda intihar artışı yalnızca yaşlı nüfusla sınırlı olmadığı belirtildi. Buna göre 2018-2024 yılları arasında 15-24 yaş grubundaki gençler arasında intiharlar yüzde 37 artışla 6 bin 263’e yükseldi. Aynı dönemde 224 genç, geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamına son verdi.

Kaynak: Haber Merkezi