Katliam, Savaş, Kan, Gözyaşı... Dünya Yanıyor! Netanyahu’nun Tek Derdi Oğlunun Düğünü

İsrail Başbakanı Netanyahu, oğlu Avner’in düğününün iptalini “fedakârlık” olarak açıkladı. İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamları ve İran’daki savaş sürerken Netanyahu’nun bu sözleri tepki çekti.

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Katliam, Savaş, Kan, Gözyaşı... Dünya Yanıyor! Netanyahu’nun Tek Derdi Oğlunun Düğünü
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İran ile 9 gündür savaşan ve Gazze'de katliama devam eden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yaptığı bir 'fedakarlık' çıkışı gündem oldu. Netanyahu, İran saldırısından etkilenen Soroka Hastanesi önünde basın mensuplarına yaptığı konuşmada, oğlu Avner’in düğününün ikinci kez iptal edildiğini duyurdu. Netanyahu, “Bu savaşın hepimiz için bir bedeli var. Ailelerimiz de bundan etkileniyor” dedi.

Katliam, Savaş, Kan, Gözyaşı... Dünya Yanıyor! Netanyahu’nun Tek Derdi Oğlunun Düğünü - Resim : 1

TEK DERDİ OĞLUNUN DÜĞÜNÜ

Ailesinin yaşadığı durumun sıradan İsraillere benzer bir fedakârlık örneği olduğunu ima etmeye çalışan Netanyahu'nun bu sözleri oldukça tepki çekti. Sivillerin hayatını kaybettiği bir çatışma ortamında düğün iptalini 'bedel' olarak sunmasına eleştiriler art arda geldi.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, 17 yılı aşkın süredir başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu’nun halktan ve bölgedeki gerçeklikten giderek uzaklaştığını dile getirdi.

Katliam, Savaş, Kan, Gözyaşı... Dünya Yanıyor! Netanyahu’nun Tek Derdi Oğlunun Düğünü - Resim : 2
Avner Netanyahu ve nişanlısı Amit Yardeni

NETAHYAHU GAZZE'DE KATLİAMA DEVAM EDİYOR

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. Yapılan son açıklamalara göre, İsrail'in yaptığı saldırılarda can kaybının 55 bin 706'ya, yaralı sayısının da 130 bin 101'e yükseldiği ifade edildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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