İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti! 81 İlin Valiliğine 'Evlilik' Genelgesi Gönderildi

İçişleri Bakanlığı, evlilikleri teşvik etmek ve aile kurumunu güçlendirmek amacıyla valiliklere yeni talimatlar gönderdi. Nikâh ücretlerinin düşürülmesi ve kamu tesislerinin çiftlere uygun şartlarda sunulması istenirken, geleneksel maddi yüklerin azaltılması hedefleniyor. Düğün sezonunda fahiş fiyatlara karşı denetimler de sıkılaştırılacak.

İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti! 81 İlin Valiliğine 'Evlilik' Genelgesi Gönderildi
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İçişleri Bakanlığı, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında evliliklerin teşvik edilmesine yönelik valiliklere kapsamlı bir yazı gönderdi. Yazıda, aile yapısının güçlendirilmesi ve evlenmeyi kolaylaştırmak amacıyla sosyal, kültürel ve ekonomik desteklerin artırılması talep edildi. Özellikle nikâh merasimleri için alınan ücretlerin asgari seviyeye çekilmesi ve kamuya ait sosyal tesislerin evlenecek çiftlere uygun koşullarda tahsis edilmesi gerektiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti! 81 İlin Valiliğine 'Evlilik' Genelgesi Gönderildi - Resim : 1

BAŞLIK PARASI UYARISI

Köy ve mahalle meydanlarında yapılacak düğünler için izin süreçlerinde kolaylık sağlanması istenirken, başta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları olmak üzere ilgili kurumların maddi zorluk yaşayan çiftlere daha etkin destek vermesi hedefleniyor. Öte yandan, başlık parası ve benzeri geleneklerin evliliğe ekonomik yük getirdiği belirtilerek, bu tür uygulamalara karşı toplumsal farkındalığın artırılacağı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti! 81 İlin Valiliğine 'Evlilik' Genelgesi Gönderildi - Resim : 2

DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

Düğün sezonlarında fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için denetimlerin sıklaştırılması da planlanırken, doğum sonrası desteklerin genişletilmesi, hamile kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ilkelerinin yaygınlaştırılması gibi adımlar da Aile Yılı kapsamında hayata geçirilecek.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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