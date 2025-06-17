CHP’li Aylin Nazlıaka’dan Yurttaki İntihar İddiasına Tepki: 'Bu Çığlığa Sessiz Kalmayacağız'

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İstanbul Ümraniye’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çocuk Evleri Sitesi’nde koruma altındaki beş kız çocuğunun, kurumdan kaçabilmek için çamaşır suyu içerek yaşamlarına son verme girişiminde bulunduğu haberine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Nazlıaka ‘Bu bir ‘intihar girişimi’ değil, bir çığlıktır. Biz bu çığlığa sessiz kalmayacağız’ dedi.

'TEK SOMUT BİLGİ PAYLAŞILMADI'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka’nın açıklamasında söz konusu olaya ilişkin şu ifadeler yer aldı:

Yaşanan bu trajik olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yine şaşırtmadı. Olayın vahametini örtbas etmeye çalışan, sorumluluktan uzak bir yalanlama metni yayımladı. Bakanlığın açıklamasında; çocukların intihar kastı taşımadığı iddia edildi ancak çocukların neden kaçmak istediğine, kurumda yaşanan olası ihlal ve ihmallere dair tek bir somut bilgi dahi paylaşılmadı.

'NEDEN KAÇMAK İSTEDİNİZ? DİYE SORULMADI'

Çocukların “kaçmak için hastaneye gitmeyi amaçladık” şeklindeki ifadelerine rağmen, kolluk kuvvetleri ve Bakanlık tarafından çocuklara, "Neden kaçmak istediniz? Kurumda size nasıl davranılıyor?" şeklinde sorular dahi sorulmamıştır.

'BAKANLIK SORUMLULUKTAN KAÇIYOR'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayın üzerine gitmek ve kapsamlı bir soruşturma yürütmek için neyi bekliyor? Ortada sağlıklarını ciddi şekilde tehlikeye atan, bunu birlikte planlamış beş çocuk olmasına rağmen Bakanlık çocukları değil itibarını düşünüyor. Yaşanan bu trajedi kurum içindeki baskı ortamına, ilgisizliğe ve duygusal ihmale karşı bir çığlıktır.

Çocukların çığlıklarını "intihar kastı yok" diyerek duymazdan gelmek, kurumda yaşanan sistematik sorunları görmezden gelmektir. Bakanlığın asli görevi çocukları korumak ve onlara güvenli bir yaşam alanı sunmaktır. Sayın Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a sesleniyorum: çocukların çığlığını duymamak için kulaklarınızı mı kapatıyorsunuz?

'DERHAL İSTİFA ETMELİ'

Bu trajedide göz ardı edilemeyecek bir kamu sorumluluğu ve idari ihmal söz konusudur. Bu nedenle: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı derhal istifa etmeli ve sorumluluğun gereğini yerine getirmelidir. Olayla ilgili tüm iddialar, tarafsız, bağımsız ve çocuk hakları uzmanlarından oluşan bir komisyon tarafından hemen soruşturulmalıdır. Çocukların ifadeleri yeniden, uygun koşullarda ve uzman psikologlar eşliğinde alınmalıdır. Kurumda görev yapan tüm personelin mesleki yeterlilikleri gözden geçirilmeli; ihmali olanlar hakkında yasal işlem başlatılmalıdır.