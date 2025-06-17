DEM Parti Başvuru Yapmıştı, Adalet Bakanlığı'ndan Cevap Geldi

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Silivri Cezaevi’nde tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Milletvekili Can Atalay, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Van önceki dönem Belediye Eş Başkanı Bekir Kaya ve Halil Aksoy ile Ahmet Saymadi’yi ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunacağını açıklamıştı.

DEM Parti bu ziyaretle politik gerekçelerle tutuklu bulunan isimlere destek vermeyi ve kamuoyunun dikkatini adalet talebine çekmeyi amaçlıyor.

DEM Parti, açıklamasında, “Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Rüştü Tiryaki Silivri’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Van önceki dönem Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, Gezi Davası tutuklularından ve Hatay Milletvekili Can Atalay ile politik tutsaklardan Halil Aksoy, Ahmet Saymadi’yi ziyaret etmek için Adalet Bakanlığına başvuruda bulunacak” ifadelerine yer vermişti.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN DEM PARTİ'YE CEVAP

Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin başvurusunu değerlendirdi ve olumlu dönüş yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, 19 Haziran Perşembe günü Silivri Cezaevi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van önceki dönem Belediye Eşb Başkanı Bekir Kaya, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Ercüment Akdeniz, Halil Aksoy, Nesimi Aday ve Ahmet Saymadi ile görüşecek.

Sabah mesai saatiyle başlayacak olan görüşmelerin gün boyu sürmesi bekleniyor.