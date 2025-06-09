DEM Parti Eş Genel Başkanlarından 'İsrail' Tepkisi

Gazze’ye yardım taşıyan Madleen adlı gemiye İsrail’in el koymasına bir tepki de DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’dan geldi. Hatimoğulları ‘21. yüzyılın en utanç verici sahnelerinden biri’ değerlendirmesini yaparken, Bakırhan ise ‘İnsanlığa ve vicdana yapılmış bir müdahale’ yorumunu yaptı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
DEM Parti Eş Genel Başkanlarından 'İsrail' Tepkisi
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İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’ye giden yardımlara engel olma yönündeki faaliyetleri sürerken, 12 kişilik gönüllü ekiple yolan çıkan Madleen yelkenlisine el koyması büyük tepki topladı.

Dışişleri Bakanlığı, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ardından de DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da İsrail’e tepki gösterdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanlarından 'İsrail' Tepkisi - Resim : 1

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Hatimoğulları ve Bakırhan söz konusu engeli kınadı.

'HUKUKUN AÇIK BİR İHLALİ'

Tülay Hatimoğulları, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Gece yarısı saatlerinde denizin ortasında, 12 insan hakları savunucusuna saldıran İsrail Ordusu, 21. yüzyılın en utanç verici sahnelerinden birini dünyanın gözleri önünde sergiledi. İsrail'in Greta Thunberg ile Avrupa Parlamentosunda Milletvekili olan Rima Hassan’ın ve 10 aktivistin bulunduğu Madleen insani yardım teknesine müdahalesi, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir.

'BU SALDIRI İNSANLIK SUÇU'

Bu sadece bir gemi müdahalesi değil, açlıktan ölmekte olan yüz binlerce Filistinliye uzanan ellere dönük bir saldırıdır. Engellenen sadece gıda yardımı değil enternasyonalist dayanışmadır. Sivil yardım girişimlerine yönelik bu saldırı, insanlık suçudur. Uluslararası toplum sessiz kalmamalıdır. Gazze'ye dönük bu insanlık dışı abluka derhal son bulmalıdır!

DEM Parti Eş Genel Başkanlarından 'İsrail' Tepkisi - Resim : 2

'VİCDANA YAPILMIŞ BİR MÜDAHALE'

Tuncer Bakırhan ise şu sözlerle tepki gösterdi:

İsrail Ordusunun dün gece saatlerinde Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 12 aktivistin taşıdığı #Madleen gemisine yönelik müdahalesi insanlığa ve vicdana yapılmış bir müdahaledir. Gazze'yi ablukaya alarak yüzbinlerce Filistinliyi açlıkla sınayan İsrail Devleti'nin bu politikalarını kınıyorum. Gazze ablukasının derhal kaldırılması ve sivil halka insani yardımın ulaştırılması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyorum.

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