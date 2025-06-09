AKP'den İsrail İçin Dünyaya Ortak Çağrı: 'Lanetlemeli ve Somut Tedbirleri Hayata Geçirmeli'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze’ye yardım taşıyan Madleen adlı gemiye İsrail’in el koymasına tepki gösterdi. Çelik ‘Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır. Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail’i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir’ dedi.

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AKP'den İsrail İçin Dünyaya Ortak Çağrı: 'Lanetlemeli ve Somut Tedbirleri Hayata Geçirmeli'
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Gazze’ye yardım için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna bağlı Madleen yelkenlisine, Mısır sınırında İsrail ordusu tarafından el konulmasına tepkiler çığ gibi büyürken, bir tepki de AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.

AKP'den İsrail İçin Dünyaya Ortak Çağrı: 'Lanetlemeli ve Somut Tedbirleri Hayata Geçirmeli' - Resim : 1

'TÜM DÜNYA LANETLEMELİ'

İsrail’e karşı birlik çağrısı yapan Ömer Çelik ‘Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır. Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail’i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir’ dedi.

AKP'den İsrail İçin Dünyaya Ortak Çağrı: 'Lanetlemeli ve Somut Tedbirleri Hayata Geçirmeli' - Resim : 2

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, İsrail’e tepkisini şu sözlerle ifade etti:

İsrail’in “Madleen” adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetliyoruz. Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır. Madleen gemisi insanlık vicdanı adına Gazze’ye yardım götürmeye çalışırken uluslararası sularda İsrail saldırganlığı ile karşılaştı. İsrail’in insani yardımları engellemeyi bir silah gibi kullandığı bir kere daha görüldü. Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail’i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir.

YARDIM MERKEZLERİNİ VURMUŞTU

Gazze’ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail ordusu, son zamanlarda insani yardım almaya giden sivilleri hedef alarak yardım merkezlerine silahlı saldırılar düzenlemişti. Son saldırıda 39 Filistinli hayatını kaybederken, 220 kişi de yaralanmıştı. İsrail'in Gazze'de yardım noktalarına yaptığı saldırılarda 8 günde 102 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

AKP'den İsrail İçin Dünyaya Ortak Çağrı: 'Lanetlemeli ve Somut Tedbirleri Hayata Geçirmeli' - Resim : 3

'KAN TUZAKLARINA DÖNÜŞTÜ'

Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada şöyle denilmişti: Sözde 'yardım' dağıtım merkezleri, boğucu kıtlık ve sıkı kuşatma nedeniyle açlıktan ölmek üzere olan sivillerin içine çekildiği ve ardından soğukkanlılıkla kasten vurulduğu toplu kan tuzaklarına dönüştü. Bu noktalar herhangi bir bağımsız insani denetime tabi olmayıp İsrail işgali ve bir ABD güvenlik şirketi tarafından yönetilmekte, sahte bir insani kılıf altında ölüm noktaları haline getirilmekte ve uluslararası hukuk tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçların işlendiği yerler olarak sınıflandırılmaktadır.

AKP'den İsrail İçin Dünyaya Ortak Çağrı: 'Lanetlemeli ve Somut Tedbirleri Hayata Geçirmeli' - Resim : 4

MADLEEN'A EL KONULDU

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’ye yardım için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna bağlı Madleen yelkenlisi Mısır açıklarına ulaşmıştı.

AKP'den İsrail İçin Dünyaya Ortak Çağrı: 'Lanetlemeli ve Somut Tedbirleri Hayata Geçirmeli' - Resim : 5

12 kişilik bir ekibin yer aldığı filoya İsrail önce elektronik müdahalede bulunmuş ardından da geminin irtibatı kesilmişti. Gemi içindeki gönüllülerin İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığı bildirilmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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