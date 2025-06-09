Numan Kurtulmuş'tan 'Madleen' Tepkisi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan 'Madleen' isimli teknenin İsrail tarafından içindeki aktivistlerle birlikte alıkonulmasına tepki gösterdi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Numan Kurtulmuş'tan 'Madleen' Tepkisi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı delerek insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na (Freedom Flotilla Coalition - FFC) ait "Madleen" adlı yelkenliyi kuşatarak alıkoymasına sert tepki gösterdi.

İsrail’in müdahalesini 'insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırı' olarak tanımlayan Kurtulmuş, "Bir kez daha ilan ediyoruz ki Gazze’nin, Madleen'in, adaletin, barışın ve insan onurunun tarafındayız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Telegram hesabından gece saatlerinde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Madleen gemisine müdahale ettiği belirtilerek, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı" ifadesi kullanılmıştı.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

İsrail Madleen Gemisindeki Aktivistleri Kaçırdı! Aralarında Yasemin Acar ve Greta Thunberg de Varİsrail Madleen Gemisindeki Aktivistleri Kaçırdı! Aralarında Yasemin Acar ve Greta Thunberg de VarDünya

Kaynak: Haber Merkezi

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