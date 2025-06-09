Bilirkişi Raporunda Kahreden Detay: Başkan Zeyrek 67 Watt'lık Kaçak Akıma Dakikalarca Kapılmış!

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Geçtiğimiz günlerde evindeki havuzda elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yoğun bakımda tedavi görüyor. Organlarının ciddi hasar aldığı açıklanan Zeyrek'in durumunun stabil olduğu ve doktorların gece gündüz yanından ayrılmadığı bildirilirken, yaşanan olaydaki ihmaller zinciri de gündem oldu. Elektrik Mühendisleri Odası'nın (EMO) Zeyrek'in evine incelemeye gönderdiği heyet, pek çok usulsüzlük tespit etti.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tayin ettiği Elektrik Mühendisleri Odası’ndan bir bilirkişi heyetinin tespitlerine göre makine dairesinde "67 Watt" büyüklüğünde bir kaçak akım süreci vardı. Öte yandan havuzun mekanizmalarının bulunduğu makine dairesi havuza çok yakın bir yere yapıldığı için su sızıyordu. Sızan suların ortamdaki nemi artırıp elektrik mekanizmasında korozyona sebep oluyordu. Daha evvel de birkaç kez arıza çıkmıştı. Bu sebeple makine dairesinin havuza çok yakın yapılması ciddi hata bulgusu olarak yorumlandı.

DAR BİR ALAN OLMASI İŞLERİ ZORLAŞTIRDI

Elektrik kaçağı, "makine dairesi" adındaki yerde, havuz suyunun pompalanmasını ve devir daimini sağlayan mekanizmanın elektrik panosunda oluştu. Bilirkişi heyeti raporuna göre; Ferdi Zeyrek'in, meydana gelen bu elektrik akımına yaklaşık 3-5 dakika boyunca maruz kaldığı düşünülüyor.

Zeyrek, eşinin durumu anlayarak şalteri indirip elektriği kesmesiyle akımdan kurtuldu. Başkan Zeyrek kendinden geçmiş bir halde yatarken bulundu. Merdivendeyken akıma kapılıp düştüğü anlaşılan Zeyrek'in indiği yerin dar ve küçük bir yer olduğu anlaşılırken, ortamın nemli ve ıslak olması daha da zor bir durum yarattı. Dar bir alan olduğu için de ekipler belediye başkanını oradan çıkarmakta çok zorlanırken, bu süre 5-6 dakika kadardı.

Kaynak: Hürriyet