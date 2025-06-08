Ferdi Zeyrek'in Evinde Kaza Sonrası İnceleme! İhmal Silsilesi Ortaya Çıktı

Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde, Elektrik Mühendisleri Odası tarafından görevlendirilen bir heyet incelemelerde bulundu. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, incelemenin ilk bulgularını açıklayarak ihmalleri sıraladı.

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Ferdi Zeyrek'in Evinde Kaza Sonrası İnceleme! İhmal Silsilesi Ortaya Çıktı
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Geçtiğimiz gün evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hastaneye kaldırıldı. Zeyrek'in Kızı Nehir Zeyrek, durumun ihmal sonucu yaşandığını belirterek tepki gösterirken, Başkan Zeyrek’in evinde inceleme yapılması için Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) üyelerinden oluşan bir heyet görevlendirildi.

Ferdi Zeyrek'in Evinde Kaza Sonrası İnceleme! İhmal Silsilesi Ortaya Çıktı - Resim : 1
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş

AYRINTILI RAPOR HAZIRLANACAK

Heyetin görevlendirilmesi ve incelemelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, ayrıntılı bir rapor hazırlanacağını söyledi. "Kaza ile ilgili savcılık teknik ön soruşturması için EMO üyesi deneyimli bir meslektaşımızın da dahil olduğu bir heyet görevlendirildi" diyen Ulutaş, ilk bulguları da paylaştı.

İŞTE İLK BULGULAR

Buna göre, elektrik tesisatında ve koruma ekipmanlarında paslanma gözlemlendiği ve elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görüldüğünü bildiren Ulutaş, "Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının da görevini yapmadığı anlaşılmaktadır" dedi.

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Kaynak: ANKA

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