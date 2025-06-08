Avcılar'da Korkutan Olay: Bina Aniden Çöktü! Çevre Binalar da Boşaltıldı

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İstanbul'da deprem tehlikesiyle beraber binaların dayanıksızlığı gündeme gelirken, son olarak Avcılar'da Cihangir Mahallesi Düz Sokak'ta kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına başlanan ve Kurban Bayramı'nda çalışmalara ara verilen 6 katlı binada kısmi çökme yaşandı.

DİĞERLERİ DE TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Binanın çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, sokağı araç ve yayaların geçişine kapattı.

Yapılan incelemelerin ardından çökme yaşanan binanın bitişiğindeki apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kaynak: AA-DHA