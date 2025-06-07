Amasya’da Korkunç Kaza! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 20 yaşındaki Cengizhan Taşova yaşamını yitirdi.

Amasya’da Korkunç Kaza! 1 Kişi Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Niyazi Bey Caddesi ile Taşova Sanayi Köprüsü kavşağında gerçekleşti. Cengizhan Taşova yönetimindeki 05 AEP 533 plakalı hafif ticari araç ile K.D. tarafından kullanılan 05 HK 222 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın ardından ağır yaralanan Cengizhan Taşova, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Amasya’da Korkunç Kaza! 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden genç, düzenlenen cenaze töreninin ardından ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazayla ilgili adli soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Amasya Trafik kazası
Kuşadası Plajlarına Akın Ettiler Kuşadası Plajlarına Akın Ettiler
Emekli Olacaklar İlk Buna Baktı! Milyonlar Tıkladı, İşte e- Devlet’te En Çok Aratılan Hizmet Emekli Olacaklar İlk Buna Baktı! Milyonlar Tıkladı, İşte e- Devlet’te En Çok Aratılan Hizmet
Esnaftan Vatandaşa Çay İsyanı! Cama Uyarı Yazısı Astı, ‘İşe de Yaradı’ Esnaftan Vatandaşa Çay İsyanı! Cama Uyarı Yazısı Astı, ‘İşe de Yaradı’
Güney Koreli Fenomene Kadıköy'de Tacize Kelepçe! Şüpheli Erkek Tutuklandı, İfadesi Ortaya Çıktı Güney Koreli Fenomene Kadıköy'de Tacize Kelepçe!
Cezaevinden Firar Eden Zanlı Bir Gün Sonra Yakalandı Cezaevinden Firar Eden Zanlı Bir Gün Sonra Yakalandı
Tatile Çıkmadan Önce Bu Eşyaları Valizinize Koymayı Unutmayın! Hayati Önem Taşıyor Tatile Çıkmadan Önce Bu Eşyaları Valizinize Koymayı Unutmayın! Hayati Önem Taşıyor
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altında 1800 Lira Depremi! Tarih Verildi Bir Anda Değişecek Gram Altında 1800 Lira Depremi! Tarih Verildi Bir Anda Değişecek
Türkiye'nin Bu 34 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu! TOKİ'den Dev Kampanya, 200 Bin Lirası Olan Ev Sahibi Olacak Türkiye'nin Bu 34 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu! TOKİ'den Dev Kampanya
Ne Gram Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Son 13 Yılın Zirvesine Çıktı, Her Gün Yüzde 4 Artıyor! Alan Köşeyi Dönüyor Ne Gram Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Son 13 Yılın Zirvesine Çıktı, Her Gün Yüzde 4 Artıyor!
Nakliyatta Devrim: Taşıyacak İnsan Bulunamayacak Nakliyatta Devrim: Taşıyacak İnsan Bulunamayacak
En Pahalı Kurbanlık O İlde Satıldı! Fiyatıyla Rekor Kırdı En Pahalı Kurbanlık O İlde Satıldı! Fiyatıyla Rekor Kırdı