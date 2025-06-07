Amasya’da Korkunç Kaza! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Olay, Niyazi Bey Caddesi ile Taşova Sanayi Köprüsü kavşağında gerçekleşti. Cengizhan Taşova yönetimindeki 05 AEP 533 plakalı hafif ticari araç ile K.D. tarafından kullanılan 05 HK 222 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın ardından ağır yaralanan Cengizhan Taşova, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden genç, düzenlenen cenaze töreninin ardından ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazayla ilgili adli soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA