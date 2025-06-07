İnegöl’de 14 Yaşındaki Sürücünün Neden Olduğu Kaza: 1 Ölü, Şüpheli Tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, ehliyetsiz 14 yaşındaki Muhammed Y.’nin kullandığı otomobil, yaya Mustafa Akkalem’e çarparak ölümüne neden oldu. Kazadan sonra kaçan sürücü, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

İnegöl’de 14 Yaşındaki Sürücünün Neden Olduğu Kaza: 1 Ölü, Şüpheli Tutuklandı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 6 Haziran 2025 saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Ehliyetsiz ve geçen yıl bir iş kazasında sağ kolunu kaybeden 14 yaşındaki Muhammed Y.’nin kullandığı 16 BNN 523 plakalı otomobil, karayolundan karşıya geçmeye çalışan 44 yaşındaki Mustafa Akkalem’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 60 metre sürüklenen Akkalem, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası Muhammed Y., olay yerinden hızla kaçtı. Polis ekipleri, terk edilmiş aracı olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzakta bir arsada buldu. Yaya olarak kaçan sürücü ve yanındaki arkadaşları Melih K. (15) ve Bülent E. (14), kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheliler, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Mustafa Akkalem’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 yaşındaki sürücü Muhammed Y., “taksirle adam öldürme” suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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Bursa Trafik kazası
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