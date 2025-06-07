İstanbul’da Bayram Piknik Yoğunluğu Dronla Görüntülendi

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde İstanbul’da Arnavutköy ve Başakşehir’deki piknik alanları dolup taştı. Vatandaşların aileleriyle vakit geçirdiği yoğunluk, dronla havadan kaydedildi.

İstanbul’da Bayram Piknik Yoğunluğu Dronla Görüntülendi
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İstanbul’da Kurban Bayramı’nın ikinci günü, 7 Haziran 2025’te, şehir sakinleri yeşil alanlara ve mesire yerlerine akın etti. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, Arnavutköy ve Başakşehir’deki ağaçlık alanlarda piknik yaparak aileleriyle keyifli vakit geçirdi. Piknik alanlarındaki yoğunluk, dronla havadan görüntülendi.

Görüntülerde, vatandaşların mangal yaktığı, oyun oynadığı ve doğanın tadını çıkardığı anlar dikkat çekti. Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular, güzel havayı değerlendirerek açık alanlarda bir araya geldi. Yetkililer, piknik alanlarında çevre temizliğine dikkat edilmesi ve ateş yakma kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

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Kaynak: İHA

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