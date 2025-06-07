Elazığ’da Kurban Bayramı’nda Trafik Denetimleri Sürüyor

Elazığ’da trafik ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kentin giriş ve çıkış noktalarında denetimlerini yoğunlaştırdı. Sürücülere ceza uygulanırken, yolculara şeker, kolonya ve bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Elazığ’da Kurban Bayramı’nda Trafik Denetimleri Sürüyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Haziran 2025’te başlayan Kurban Bayramı süresince trafik denetimlerine devam ediyor. Kentin giriş ve çıkış noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda, durdurulan sürücülerin önce bayramları kutlandı, ardından araç evrakları kontrol edildi.

Denetimlerde, evrak eksiği olan, emniyet kemeri takmayan veya trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı. Yolculuk yapan vatandaşlara ise şeker ve kolonya ikram edilerek bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ekipler, bayram boyunca trafik güvenliğini sağlamak için denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

Bayram Trafiğinde Sürücülere Uyarı: Radar Noktaları Belli Oldu! Ceza Yemeden Kontrol EdinBayram Trafiğinde Sürücülere Uyarı: Radar Noktaları Belli Oldu! Ceza Yemeden Kontrol EdinEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Elazığ
Adıyaman’da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı Adıyaman’da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Emekli Olacaklar İlk Buna Baktı! Milyonlar Tıkladı, İşte e- Devlet’te En Çok Aratılan Hizmet Emekli Olacaklar İlk Buna Baktı! Milyonlar Tıkladı, İşte e- Devlet’te En Çok Aratılan Hizmet
Mersin’de Denizde 70 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu Mersin’de Denizde 70 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu
Kasaba Gitmeye Gerek Kalmıyor! Bu Yöntemle Dakikalar İçinde Kıymayı Evde Hazırlanabilirsiniz Kasaba Gitmeye Gerek Kalmıyor! Bu Yöntemle Dakikalar İçinde Kıymayı Evde Hazırlanabilirsiniz
ÇOK OKUNANLAR
Ne Gram Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Son 13 Yılın Zirvesine Çıktı, Her Gün Yüzde 4 Artıyor! Alan Köşeyi Dönüyor Ne Gram Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Son 13 Yılın Zirvesine Çıktı, Her Gün Yüzde 4 Artıyor!
Türkiye'nin Bu 34 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu! TOKİ'den Dev Kampanya, 200 Bin Lirası Olan Ev Sahibi Olacak Türkiye'nin Bu 34 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu! TOKİ'den Dev Kampanya
Gram Altında 1800 Lira Depremi! Tarih Verildi Bir Anda Değişecek Gram Altında 1800 Lira Depremi! Tarih Verildi Bir Anda Değişecek
BYD'nin Fiyat İndirimi Hamlesi Hükümeti Çıldırttı BYD'nin Fiyat İndirimi Hamlesi Hükümeti Çıldırttı
Nakliyatta Devrim: Taşıyacak İnsan Bulunamayacak Nakliyatta Devrim: Taşıyacak İnsan Bulunamayacak