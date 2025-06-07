Elazığ’da Kurban Bayramı’nda Trafik Denetimleri Sürüyor

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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Haziran 2025’te başlayan Kurban Bayramı süresince trafik denetimlerine devam ediyor. Kentin giriş ve çıkış noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda, durdurulan sürücülerin önce bayramları kutlandı, ardından araç evrakları kontrol edildi.

Denetimlerde, evrak eksiği olan, emniyet kemeri takmayan veya trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı. Yolculuk yapan vatandaşlara ise şeker ve kolonya ikram edilerek bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ekipler, bayram boyunca trafik güvenliğini sağlamak için denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

Kaynak: İHA