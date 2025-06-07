Adıyaman’da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

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Adıyaman merkez Flamingo Yolu Eğriçayı Köprüsü yakınlarında, 7 Haziran 2025’te iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Barış G. adlı kişi bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Barış G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kavgaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA