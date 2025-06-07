Kurban Etini Dolaba Koyarken Bu Hatalara Dikkat: Yanlış Saklama Etleri Ziyan Ediyor

Kurban Bayramı yaklaşırken sıcak hava koşulları, kurban etlerinin saklanmasında dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, bayram süresince yapılan saklama hatalarının etlerin bozulmasına ve sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

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Kurban Etini Dolaba Koyarken Bu Hatalara Dikkat: Yanlış Saklama Etleri Ziyan Ediyor
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Yaşar Üzümcü, kesim sonrası etlerin poşetler içinde üst üste konulmasının yaygın ama son derece riskli bir alışkanlık olduğunu belirtti. Bu uygulamanın “ısı adacıkları” oluşturduğunu söyleyen Yaşar Üzümcü, bu sıcak noktalarda bakterilerin hızla çoğaldığını ve etin 1 gün içinde bozulabileceğini dile getirdi.

DİNLENDİRME SÜRESİNE ÖZEN GÖSTERİN

Kurban etinin kesimden hemen sonra tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Yaşar Üzümcü, "Etler buzdolabında en az 24 saat dinlendirilmeli. Bu süre hem etin yumuşamasını hem de daha sağlıklı bir tüketime hazır hale gelmesini sağlar" dedi.

POŞETLE DEĞİL, PORSİYONLA SAKLAYIN

Etlerin saklanmasında yapılan en büyük hatalardan birinin, poşetler içinde üst üste yerleştirilmesi olduğunu belirten Yaşar Üzümcü, bu yöntemin soğuk havanın ete eşit ulaşmasını engellediğini ifade etti. Etlerin küçük porsiyonlar halinde, hava alabilecek şekilde ve aralıklı olarak dolaba dizilmesi gerektiğini söyledi.

DONDURMA VE ÇÖZDÜRME KURALLARINA UYUN

Etin yalnızca kısa sürede tüketilecekse buzdolabında +4 derecede saklanması gerektiğini ifade eden Yaşar Üzümcü, uzun süreli saklama içinse -18 derecede dondurulması gerektiğini kaydetti. Yaşar Üzümcü, “Çözdürülen et bir daha asla tekrar dondurulmamalı. Bu işlem, hem etin yapısını bozar hem de ciddi gıda güvenliği riskleri doğurur” diye konuştu.

DOĞRU SAKLAMA SAĞLIKLI TÜKETİM DEMEK

Uzmanlara göre kurban etinin sağlıklı tüketilebilmesi için saklama süreci en az kesim kadar önemli. Yapılan basit ama kritik hatalar, hem etin kalitesini düşürüyor hem de sağlığı tehdit ediyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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