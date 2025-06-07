Demet Akalın Kuliste Kaza Geçirdi! 'İyi ki Kopmadı... Bayram Acısı Bu Olsun'

Yalova’da sahne almaya hazırlanan Demet Akalın, konser öncesi parmaklarını kapıya sıkıştırdı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, “Bayram acısı bu olsun” notunu düştü.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
Demet Akalın Kuliste Kaza Geçirdi! 'İyi ki Kopmadı... Bayram Acısı Bu Olsun'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Her daim yaptığı açıklamalar ve sahne şovlarıyla gündemde olan Demet Akalın, bu kez bir kazayla gündeme geldi. Bayram konseri için Yalova’da sahneye hazırlanan 53 yaşındaki ünlü şarkıcı, kuliste talihsiz bir kaza yaşadı.

Demet Akalın Kuliste Kaza Geçirdi! 'İyi ki Kopmadı... Bayram Acısı Bu Olsun' - Resim : 1

'BAYRAM ACISI BU OLSUN'

Sahneye çıkmadan hemen önce, fotoğrafçısının dikkatsizliği sonucu parmaklarını kapıya sıkıştıran Akalın, yaşadığı acı dolu anı sosyal medya hesabından paylaştı. “Sahneye çıkarken fotoğrafçımın kulis kapısına sıkıştırdığı parmaklar! İyi ki kopmadı... Bütün gece şarkı arası buz kovası! Bayram acısı bu olsun.” notuyla yaşadıklarını anlatan Akalın, takipçilerini korkuttu.

Demet Akalın Kuliste Kaza Geçirdi! 'İyi ki Kopmadı... Bayram Acısı Bu Olsun' - Resim : 2

BUZ KOYARAK SAHNE ALDI

Olay sonrası sahneye çıkmayı ihmal etmeyen ve konserini iptal etmeyen Akalın, parmaklarına buz tedavisi uygulayarak performansını sürdürdü. Sevenlerinden “geçmiş olsun” mesajları yağdı.

Demet Akalın'ı Yıkan Haber: Acı Haberi Sosyal Medya Hesabından DuyurduDemet Akalın'ı Yıkan Haber: Acı Haberi Sosyal Medya Hesabından DuyurduMagazin

Demet Akalın Oğuz Murat Aci'nin Eşi Şükriye Aci’ye Ateş Püskürdü! 'Miktarı Değil, Para Alman Can Sıktı'Demet Akalın Oğuz Murat Aci'nin Eşi Şükriye Aci’ye Ateş Püskürdü! 'Miktarı Değil, Para Alman Can Sıktı'Magazin

Etiketler
Demet Akalın kaza
Son Güncelleme:
Serenay Sarıkaya’dan ‘Ayşe Barım’lı Bayram Mesajı Serenay Sarıkaya’dan ‘Ayşe Barım’lı Bayram Mesajı
Kurban Bayramı'nda 'Ağzım Tatlansın' Diyenler Dikkat! Baklavalarda Dışkı Tespit Edildi Kurban Bayramı'nda 'Ağzım Tatlansın' Diyenler Dikkat! Baklavalarda Dışkı Tespit Edildi
Icardi Wanda Nara'yı Bu Kez Hırsızlıkla Suçladı Icardi Wanda Nara'yı Bu Kez Hırsızlıkla Suçladı
Kasaba Gitmeye Gerek Kalmıyor! Bu Yöntemle Dakikalar İçinde Kıymayı Evde Hazırlanabilirsiniz Kasaba Gitmeye Gerek Kalmıyor! Bu Yöntemle Dakikalar İçinde Kıymayı Evde Hazırlanabilirsiniz
ÇOK OKUNANLAR
Ne Gram Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Son 13 Yılın Zirvesine Çıktı, Her Gün Yüzde 4 Artıyor! Alan Köşeyi Dönüyor Ne Gram Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Son 13 Yılın Zirvesine Çıktı, Her Gün Yüzde 4 Artıyor!
Türkiye'nin Bu 34 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu! TOKİ'den Dev Kampanya, 200 Bin Lirası Olan Ev Sahibi Olacak Türkiye'nin Bu 34 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu! TOKİ'den Dev Kampanya
Gram Altında 1800 Lira Depremi! Tarih Verildi Bir Anda Değişecek Gram Altında 1800 Lira Depremi! Tarih Verildi Bir Anda Değişecek
BYD'nin Fiyat İndirimi Hamlesi Hükümeti Çıldırttı BYD'nin Fiyat İndirimi Hamlesi Hükümeti Çıldırttı
Nakliyatta Devrim: Taşıyacak İnsan Bulunamayacak Nakliyatta Devrim: Taşıyacak İnsan Bulunamayacak