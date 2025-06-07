Demet Akalın Kuliste Kaza Geçirdi! 'İyi ki Kopmadı... Bayram Acısı Bu Olsun'

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Her daim yaptığı açıklamalar ve sahne şovlarıyla gündemde olan Demet Akalın, bu kez bir kazayla gündeme geldi. Bayram konseri için Yalova’da sahneye hazırlanan 53 yaşındaki ünlü şarkıcı, kuliste talihsiz bir kaza yaşadı.

'BAYRAM ACISI BU OLSUN'

Sahneye çıkmadan hemen önce, fotoğrafçısının dikkatsizliği sonucu parmaklarını kapıya sıkıştıran Akalın, yaşadığı acı dolu anı sosyal medya hesabından paylaştı. “Sahneye çıkarken fotoğrafçımın kulis kapısına sıkıştırdığı parmaklar! İyi ki kopmadı... Bütün gece şarkı arası buz kovası! Bayram acısı bu olsun.” notuyla yaşadıklarını anlatan Akalın, takipçilerini korkuttu.

BUZ KOYARAK SAHNE ALDI

Olay sonrası sahneye çıkmayı ihmal etmeyen ve konserini iptal etmeyen Akalın, parmaklarına buz tedavisi uygulayarak performansını sürdürdü. Sevenlerinden “geçmiş olsun” mesajları yağdı.