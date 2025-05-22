Demet Akalın Oğuz Murat Aci'nin Eşi Şükriye Aci’ye Ateş Püskürdü! 'Miktarı Değil, Para Alman Can Sıktı'

Ünlü yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur’un annesinin aracıyla çarparak ölümüne sebep olduğu Oğuz Murat Aci’nin ailesinin açtığı davada dün yeni bir gelişme yaşandı.

Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, aralarında ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Şükriye Aci’nin bu ani kararı sonrasında sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de ünlü sanatçı Demet Akalın’dan geldi. Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Demet Akalın ‘Onların parası o masumun gırtlağından geçecek’ diyerek tepki gösterdi.

'MİKTARI DEĞİL, PARA ALMAN CAN SIKTI'

Akalın’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: Kız geçen sene mahvolduk ya biz bu haberi Tv8'de işlerken öldük öldük dirildik. Paranın miktarı değil, para alman can sıktı. Kocan çok kötü öldü! Anladın mı? Çok kötü! Vuran kötü... Kaçıran kötü... Onların parası o masumun gırtlağından geçecek. Ay tamam ya.

NE OLMUŞTU?

Dr. Bülent Cihantimur ile yazar Eylem Tok'un oğlu 17 yaşındaki Timur Cihantimur, 1 Mart 2024 tarihinde İstanbul Kemerburgaz'da aracıyla ATV’si arızalanan arkadaş grubuna çarptı. Kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇMİŞTİ

Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur önce Mısır ardından ABD’ye kaçmıştı. Aylar sonra ABD’de yakalanan anne ve oğlu ABD’de mahkemeye çıkmıştı. Tok ve oğlunun Türkiye iadesi için süreç devam ederken, Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'nin şikayetinden vazgeçtiğini duyurmuştu.

Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, gelininin kazadan sonra anne-babasının yanında kalmaya başladığını söyleyerek ‘Bana göre yanlış olan, kendine göre doğru olabilir ama gizli yaptığı için yanlıştır. O torunun büyükbabası olarak benim de 'Kaç para aldı, ne yaptı, az mı aldı, çok mu aldı?' bilme hakkım vardı. Bunca zaman ben mücadele ediyorum’ dedi.