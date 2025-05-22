Ozan Güven'den Şoke Eden 50. Yaş Kararı! Hayatından Öyle Bir Şeyi Çıkardı ki… Kimse İnanamadı

Yer aldığı çok sayıda proje ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ozan Güven, 50. yaşını yakın arkadaşlarıyla kutladı. Güven’in doğum günü sonrasında aldığı radikal karar ise herkesi şoke etti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Ozan Güven'den Şoke Eden 50. Yaş Kararı! Hayatından Öyle Bir Şeyi Çıkardı ki… Kimse İnanamadı

19 Mayıs’ta 50 yaşına giren Güven, doğum gününde bir arkadaşından hediye olarak 5 gram altın aldı. Ünlü oyuncu u anı sosyal medya hesabından ‘Her 10 yıla bir gram. İlk defa beşi bir yerde takıldı, elli yaşımda. Hoş geldin elliler’ notuyla paylaştı.

Ozan Güven'den Şoke Eden 50. Yaş Kararı! Hayatından Öyle Bir Şeyi Çıkardı ki… Kimse İnanamadı - Resim : 1

TELEFON KULLANMAYI BIRAKACAK

Bu paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Ozan Güven, günler sonra herkesi şaşırtan bir paylaşıma daha imza attı. Güven, 14 Haziran 2025 itibarıyla akıllı telefon kullanmayı bırakacağını ve sosyal medya hesaplarını devredeceğini duyurdu.

Ozan Güven'den Şoke Eden 50. Yaş Kararı! Hayatından Öyle Bir Şeyi Çıkardı ki… Kimse İnanamadı - Resim : 2

'EMİR KİPLERİNDEN KURTULACAĞIM'

Bu kararını esprili bir dille duyuran Güven, ‘Instagram hesabımı tamamen ‘Taslak Sanayi’ ofise devredeceğim. Bundan sonra da ‘X'e bir şey yazmadın’, ‘Whatsapp'tan görmedin’, ‘Instagram'da bir şey der gibi’ gereksiz emir kiplerinden kurtulacağım’ ifadeleriyle dikkat çekti.

Ozan Güven'den Şoke Eden 50. Yaş Kararı! Hayatından Öyle Bir Şeyi Çıkardı ki… Kimse İnanamadı - Resim : 3

Güven’in bu kararı sosyal medyada da çok konuşuldu. Güven'in paylaşımına ‘50 yaş sonrası kararında kadına şiddeti bırakmak da var mı?’, ‘Sen şiddete başvurma yeter’, ‘İnsanlardan uzak ol yeter’ gibi yorumlar yapıldı.

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