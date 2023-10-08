Ozan Güven şiddet davasıyla ilgili sessizliğini bozdu, setlere ne zaman döneceğini açıkladı

Oyuncu, "Dava bitmeden setlere dönmeyecek misiniz?" sorusu üzerine de "Dava devam ediyor. Hem dava sürecinde konuşmak doğru değil, hem de kimsenin canını sıkmaya gerek yok. Olaylar netleşecek, ondan sonra herkes her şeyi görecek. Az kaldı, bitmek üzere" dedi.