Demet Akalın'dan Bodrum Fiyatlarına İsyan

Bodrum'da yaz sezonu yaklaşırken, özel plaj ve restoran fiyatları gündemin en sıcak konularından biri haline geldi. Giriş ücretleri 500 TL'den başlayıp 3 bin TL'ye kadar çıkan özel plajlar, yalnızca denize girmek isteyen vatandaşları dahi zor durumda bırakıyor. Plajlarda lahmacun 1000 TL'ye, hamburger 700-1000 TL'ye satılırken; fiyatlar sosyal medyada "tatil değil, servet" yorumlarını beraberinde getirdi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın da Bodrum'daki yüksek fiyatlardan nasibini aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki kişilik sade bir kahvaltı için 1850 TL ödediğini belirten Akalın, "Bahçede öyle lüks bir yer değil" diyerek tepki gösterdi.

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Sabahattin Duman ise geçtiğimiz günlerde sektörün içinde bulunduğu durgunluğu, "Sezona sessiz girdik, imdadımıza yetişecek bir Hızır bekliyoruz" sözleriyle dile getirmişti. Ancak hem fiyatlardaki artış hem de kamuoyundaki tepkiler, bu yaz Bodrum'un turizmde zorlu bir sınav vereceğine işaret ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi