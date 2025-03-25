Demet Akalın'dan Korkutan Paylaşım! Annesi Kaza Geçirdi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından üzücü bir haber verdi. Şarkıcı, uzun süre cep telefonundan ulaşamadığı annesinin bir kaza geçirdiğini duyurdu.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Demet Akalın'dan Korkutan Paylaşım! Annesi Kaza Geçirdi

Magazin gündeminden düşmeyen isimlerden olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyayı aktif kullanmasıyla tanınıyor. Sık sık hayatından kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, bu kez üzücü bir haber paylaştı.

Demet Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, uzun süre ulaşamadığı annesinin düşerek yaralandığını açıkladı.

'SABAHTAN BERİ AÇMIYOR'

Elini incittiği görülen ve gözü şişen annesinin fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Sabahtan beri telefonunu açmıyor hala, bak düşmüş" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın'dan Korkutan Paylaşım! Annesi Kaza Geçirdi - Resim : 1

Kaza sonrası annesinin yanına giden Akalın, daha sonra yaptığı paylaşımda da "Anacığıma geldim mesajlarınız için teşekkürler" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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